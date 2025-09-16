Βίντεο από Γαύδο: Λουόμενοι σπρώχνουν πίσω στη θάλασσα βάρκα με μετανάστες

Στα πλάνα φαίνεται ένα πλοιάριο γεμάτο μετανάστες να φτάνει σε μια παραλία και οι λουόμενοι με τα χέρια προσπαθούν να απωθήσουν τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το TikTok, που καταγράφει την άφιξη πλοιαρίου με δεκάδες μετανάστες σε παραλία της Γαύδου. Στα πλάνα φαίνονται λουόμενοι να σπρώχνουν με τα χέρια τους τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά, επιχειρώντας να την απομακρύνουν από την ακτή.

Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Στα σχόλια κάτω από το βίντεο, χρήστες εκφράζουν αντίθετες απόψεις:

Κάποιοι χειροκροτούν την πράξη, χαρακτηρίζοντάς την «παράδειγμα προς μίμηση». Άλλοι επισημαίνουν την απανθρωπιά του περιστατικού, τονίζοντας πως «αν κάποτε χρειαστεί να πάτε σε ξένη χώρα, να σας καλοσωρίσουν έτσι».

Το βίντεο συνοδεύεται μάλιστα από ειρωνικά κείμενα όπως «Τσάμπα ήρθατε παιδιά! Καλή επιστροφή», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από το ζήτημα.

Η σκηνή, όπου απελπισμένοι άνθρωποι σε μια μικρή βάρκα εμποδίζονται να φτάσουν στην ακτή, αναδεικνύει το βαθύ ρήγμα στην ελληνική κοινωνία γύρω από το μεταναστευτικό. Το περιστατικό έρχεται σε μια στιγμή όπου οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν εκτοξευθεί. Μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν πάνω από 850 νέοι αφιχθέντες, ενώ οι τοπικές αρχές υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι βρίσκονται πλέον στο κέντρο της Αγυιάς.

