Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα υποβολής - Τι πρέπει να ξέρετε

Η ηλεκτρονική πύλη myAADE ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025.

Φέτος, η διαδικασία έρχεται με περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία και νέες ενδείξεις στο έντυπο Ε1, διευκολύνοντας σημαντικά τους φορολογούμενους.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές αλλαγές, όπως η μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ απαιτείται προσοχή για δηλώσεις που αφορούν ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να αποφευχθούν λάθη και πρόσθετοι φόροι.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ όσοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Φορολογικές δηλώσεις: Πόσες θα είναι προσυμπληρωμένες - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -για την υποβολή δηλώσεων- αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Και φέτος εκτιμάται ότι ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων θα αυξηθεί και θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία για χιλιάδες φορολογούμενους.

Παρότι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετο φόρο ή ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις:

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ, ή

Να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν υπάρχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ο φορολογούμενος μπορεί να προχωρήσει απευθείας στην υποβολή της δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι αν η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν υποβληθεί από τον ίδιο, θα αποσταλεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.



Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα εξής σημεία:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Αν υπάρχουν λάθη, απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών για διόρθωση.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Πρέπει να καλύπτεται το απαιτούμενο όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (POS, e-banking, κάρτες).

Τεκμήρια διαβίωσης

Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν.

Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Υπενθυμίζεται πως οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς πρόστιμο, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.



Πληρωμή φόρου και εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση: