Άννα Βίσση: Ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο - «Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια του»

Η Άννα Βίσση επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στο Καλλιμάρμαρο, πραγματοποιώντας μία ακόμη μεγαλειώδη συναυλία.

Η Άννα Βίσση αποθεώθηκε από τους τουλάχιστον 60.000 θαυμαστές της, οι οποίοι κατέκλισαν το Καλλιμάρμαρο, τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες της.

Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος της συναυλίας, η κορυφαία τραγουδίστρια θέλησε να διαβάσει ένα γράμμα, το οποίο έγραψε για τον Νίκο Καρβέλα.

Μάλιστα ,στη συνέχεια τον κάλεσε να ανέβει μαζί της στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου.

«Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά», ανέφερε αρχικά.

«Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ» συμπλήρωσε, με τον Νίκο Καρβέλα να ανεβαίνει μαζί της στη σκηνή.