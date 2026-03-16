Τρίτο Όσκαρ για τον Σον Πεν: Γιατί δεν πήγε στην απονομή

Ο Σον Πεν έλαβε το τρίτο του βραβείο Όσκαρ, στη φετινή τελετή απονομής.

Ο Σον Πεν κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ 2026 για την ερμηνεία του ως συνταγματάρχης Στίβεν Τζ. Λόκτζοου- ένας άκαμπτος στρατιωτικός που βασανίζεται από τη σύγκρουση ανάμεσα στον ρατσισμό του και τις σεξουαλικές επιθυμίες του- στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη».

Ήδη τιμηθείς με βραβεία Α' Ανδρικού (Mystic River, 2004 και Milk, 2009) ο 65χρονος ηθοποιός, πιστός στη φήμη του αντισυμβατικού και αντικομφορμιστή που τον συνοδεύει, δεν ήταν παρών για να παραλάβει το βραβείο του.

Κυριότεροι ανταγωνιστές του θεωρούνταν οι Stellan Skarsgård για τη «Συναισθηματική αξία» και Delroy Lindo για τους «Sinners».

Σον Πεν: Γιατί δεν πήγε στα Όσκαρ 2026

Με αυτή τη νίκη, ο Σον Πεν εντάσσεται σε μια ελίτ ανδρών ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ, μαζί με τους Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Γουόλτερ Μπρέναν. Ο Σον Πεν υπερίσχυσε των σπουδαίων αντιπάλων του στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στην ταινία One Battle After Another, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson και με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio ως πρώην επαναστάτη, ο Σον Πεν υποδύεται τον συνταγματάρχη Στίβεν Τζ. Λόκτζοου.

Το βραβείο του Σον Πεν παρέλαβε για εκείνον, ο Kieran Culkin.

«Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε ή δεν ήθελε, οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του» σχολίασε ο Culkin.

Ο Σον Πεν, σύμφωνα με τους New York Times, απείχε από την τελετή της Κυριακής γιατί «πήγε στην Ευρώπη, όπου σχεδίαζε να επισκεφθεί την Ουκρανία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με δύο άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα».

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι θα έκανε εκεί ή πού ακριβώς θα πήγαινε στη χώρα. Υπήρχε κάποια πιθανότητα, παρόλο που ο Σον Πεν είχε φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να γίνει η τελετή για τα Όσκαρ 2026, το δρομολόγιό του να είχε αλλάξει.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του Σον Πεν αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σημειώνεται πως αυτή ήταν η έκτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και η τρίτη νίκη για τον 65χρονο Σον Πεν, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα φαβορί.

Με πληροφορίες από Guardian και New York Times