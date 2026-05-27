Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Πατήσια: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) σε κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων 274, στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό -στα πόδια- του ιδιοκτήτη.

Οι πυροβολισμοί στα Πατήσια εκτυλίχθηκαν γύρω στις 18:30, όταν άγνωστος εισέβαλε στην επιχείρηση.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο δράστης άνοιξε πύρ, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη στα πόδια, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγουν.

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Το θύμα των πυροβολισμών στα Πατήσια, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ΣΚΑΪ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.

Μετά από άμεση κινητοποίηση και εκπομπή αναζητήσεων από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το ύποπτο όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Εκεί, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το τζιπ και να προχωρήσουν στη προσαγωγή τριών υπόπτων, ενώ αναζητείται ακόμη ένα.

