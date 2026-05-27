Ο Σταν Λι «επιστρέφει» μέσω AI: Φωνή και εικόνα θα χρησιμοποιούνται εμπορικά

The LiFO team
Ο θρυλικός δημιουργός της Marvel Comics, Σταν Λι (Stan Lee), «επιστρέφει» μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με τη «Stan Lee Universe», την κοινοπραξία των Genius Brands International και POW! Entertainment, ώστε να αποκτήσει τα δικαιώματα χρήσης της φωνής και της εικόνας του Σταν Λι.

Η συνεργασία θα επιτρέψει στην ElevenLabs να προσθέσει τον Σταν Λι στο «Iconic Marketplace», μια πλατφόρμα που διαθέτει φωνές και ψηφιακές απεικονίσεις διάσημων προσωπικοτήτων για εμπορική χρήση.

Σταν Λι: Το πρώτο βίντεο με AI

Σε βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, μια AI εκδοχή του Σταν Λι ακούγεται να λέει: «Ξέρετε τι δεν σας λένε ποτέ για τους θρύλους; Ότι ζουν περισσότερο από τις σελίδες (εννοώντας τα κόμικ)».

Από σήμερα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν εικόνες του δημιουργού των Spider-Man και Iron Man μέσα από comic-style πρότυπα εικόνας, ενώ η φωνή του θα μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω της εφαρμογής Eleven Reader για αφήγηση βιβλίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο εκπαιδεύτηκε πάνω σε επαγγελματικές ηχογραφήσεις του Σταν Λι.

Παράλληλα, η ElevenLabs ανακοίνωσε και μια νέα σειρά με τίτλο «Stan Lee Book Club of the Month», όπου κάθε μήνα η AI φωνή του Σταν Λι θα αφηγείται ένα διαφορετικό βιβλίο δημόσιου τομέα. Το πρώτο βιβλίο θα είναι το Treasure Island.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι διάσημοι, ή οι οικογένειές τους, δίνουν άδεια για χρήση της εικόνας και της φωνής τους μέσω AI τεχνολογιών. Ανάμεσα στα ονόματα που διαθέτει ήδη η ElevenLabs βρίσκονται οι Μάικλ Κέιν, Τζούντι Γκάρλαντ, Ντέιβιντ Χάσελχοφ και Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Ο Σταν Λι είχε πεθάνει το 2018 σε ηλικία 95 ετών, όμως το όνομά του και η εικόνα του συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό εμπορικό brand για τη Marvel και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

«Η φωνή του, η εικόνα του και η αγάπη του για την αφήγηση ιστοριών… Η ElevenLabs μάς δίνει έναν τρόπο να τα κρατήσουμε ζωντανά», δήλωσε ο δικηγόρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Stan Lee Universe, Τσαζ Ρέινι.

Με πληροφορίες από Variety

