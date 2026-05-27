ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

ΣΤΟ VENEZUELAN YOUTH, Η SILVANA TREVALE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΚΛΙΣΕ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ.

The LiFO team
Η Silvana Trevale δεν ήθελε να φωτογραφίσει τη Βενεζουέλα σαν ακόμη μία χώρα σε κρίση.

Στο Venezuelan Youth, το πρώτο της βιβλίο από τις Guest Editions, η φωτογράφος επιστρέφει στην πατρίδα της και συγκεντρώνει εικόνες που δημιούργησε από το 2016 έως το 2025. Στο κέντρο τους βρίσκονται παιδιά και έφηβοι που μεγαλώνουν μέσα σε μια χώρα όπου η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει γίνει καθημερινότητα, αλλά δεν θέλει να είναι η μοναδική ιστορία που αφηγούνται οι εικόνες.

Το φωτογραφικό project ξεκίνησε από μια εικόνα του 2018 στην Playa Medina: δύο αδέλφια γυρίζουν από το ψάρεμα με τον πατέρα τους, μέσα σε ένα παράξενο τοπίο με μαλακό πρωινό φως, θάλασσα και γύπες. Από εκεί, το Venezuelan Youth εξελίχθηκε σε μια σειρά για τη νεότητα ως κατάσταση ανάμεσα στην αθωότητα και την πρόωρη ωρίμανση. Η ίδια η φωτογράφος γράφει ότι θέλησε να δημιουργήσει μια σχεδόν ήρεμη, αφαιρετική κατάσταση ανάμεσα στην παιδική αθωότητα και σε μια αναπόφευκτη πρόωρη ενηλικίωση, σε μια χώρα όπου η έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων και ευκαιριών κάνει την προοπτική της φυγής να μοιάζει συχνά με τη μόνη ελπίδα.

Το βιβλίο δεν αποφεύγει τη δυσκολία. Αλλά δεν εγκλωβίζει τους νέους ανθρώπους της Βενεζουέλας σε μια εικόνα θύματος. Η Trevale φωτογραφίζει βλέμματα, σώματα, τελετουργίες, χορούς, παρέες, μουσικές, θάλασσες, στιγμές ξεκούρασης και στιγμές όπου η παιδικότητα μοιάζει ήδη να κουβαλά πολύ μεγαλύτερο βάρος από όσο θα έπρεπε.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτογραφικό βιβλίο για μια γενιά που ζει μέσα στην κρίση χωρίς να εξαντλείται από αυτήν. Μια νεότητα που εμφανίζεται τρυφερή και σκληρή μαζί, κουρασμένη και φωτεινή, παγιδευμένη σε μια χώρα από την οποία πολλοί θέλουν να φύγουν, αλλά ακόμη δεμένη με εικόνες, ήχους και παραδόσεις που επιμένουν.

