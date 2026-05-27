ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Between two paragraphs of Oscar Wilde’s reading, 2023. © Soufiane Ababri. Φωτ.: Rebecca Fanuele. Ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο Barbican, όπου ο Ababri ένωσε τη queer λογοτεχνική μνήμη, το σχέδιο και την επιθυμία σε έναν χώρο φτιαγμένο από βρισιές που επιστρέφουν ως εικόνες.
The LiFO team
The LiFO team
0

Ο Soufiane Ababri δεν ζωγραφίζει από το κρεβάτι επειδή δεν έχει καλύτερη ιστορία να πει για τον εαυτό του. Ζωγραφίζει από το κρεβάτι επειδή εκεί, σε έναν χώρο που η ιστορία της τέχνης έχει φορτώσει με φαντασιώσεις, παθητικότητα, οριενταλισμό, σεξ, ντροπή, ξεκούραση, ασθένεια και θάνατο, μπορεί να αντιστρέψει το βλέμμα.

Ο Μαροκινός καλλιτέχνης, γεννημένος στο Ραμπάτ το 1985 και μοιρασμένος σήμερα ανάμεσα στο Παρίσι και την Ταγγέρη, έχει χτίσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα queer εικαστικά λεξιλόγια της τελευταίας δεκαετίας: μικρά, έντονα, συχνά ερωτικά σχέδια με χρωματιστά μολύβια, όπου άνδρες επιθυμούν, ξεκουράζονται, ποζάρουν, κοκκινίζουν, εκτίθενται, γελούν, απειλούνται ή απλώς υπάρχουν έξω από τους κανόνες που τους θέλουν σιωπηλούς.

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Frank O’Hara speaking to the sun god Ra, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 65 x 50 εκ. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Ο ποιητής Frank O’Hara μπαίνει στο προσωπικό queer πάνθεον του Ababri, εκεί όπου λογοτεχνία, μυθολογία και ερωτισμός γίνονται κοινή γλώσσα
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Two lovers playing on a Cy Twombly carpet, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 50 x 65 εκ. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Δύο σώματα μέσα σε ένα παιχνίδι επιθυμίας και ιστορίας της τέχνης: η τρυφερότητα, στον Ababri, δεν είναι ποτέ αποκομμένη από την πολιτική της εικόνας

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba: New Stories of Painting στο Moderna Museet της Στοκχόλμης, μια μεγάλη ομαδική έκθεση για τις νέες αφηγήσεις της ζωγραφικής, αξίζει να τον δούμε όχι απλώς ως έναν ακόμη «queer καλλιτέχνη», αλλά ως κάποιον που έχει μετατρέψει τη χαμηλή χειρονομία του σχεδίου σε πολιτικό αρχείο επιθυμίας, διασποράς και ανδρικής ευαλωτότητας.

Τα πιο γνωστά έργα του ανήκουν στη σειρά Bedworks. Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός: ο Ababri τα σχεδιάζει στο κρεβάτι. Όμως το κρεβάτι εδώ δεν είναι ένα χαριτωμένο βιογραφικό εύρημα. Είναι μέθοδος, στάση και πολιτική θέση.

Στην παραδοσιακή φαντασίωση της τέχνης, ο ζωγράφος στέκεται όρθιος μπροστά στο καβαλέτο του. Είναι παραγωγικός, κάθετος, κυρίαρχος, σχεδόν ηρωικός. Ο Ababri διαλέγει το αντίθετο. Ξαπλώνει. Δουλεύει σε έναν μη επαγγελματικό, ιδιωτικό χώρο, με υλικά που συχνά θεωρούνται «μικρά» ή μη ακαδημαϊκά: χρωματιστά μολύβια, crayons, παστέλ. Μιλά για περιθωριακές ζωές με εργαλεία που δεν κουβαλούν το κύρος της μεγάλης ζωγραφικής.

Αυτό έχει σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Στην ιστορία της οριενταλιστικής ζωγραφικής, τα ξαπλωμένα σώματα ήταν συχνά σώματα προς κατοχή: γυναίκες, Άραβες, σκλάβοι, γυμνά ή ημίγυμνα πρόσωπα που υπήρχαν μέσα στην εικόνα ως αντικείμενα επιθυμίας για το δυτικό ανδρικό βλέμμα. Ο Ababri παίρνει αυτή τη θέση και την επιστρέφει αλλιώς. Δεν ξαπλώνει για να γίνει αντικείμενο. Ξαπλώνει για να κοιτάξει πίσω.

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Things have always happened under severed heads, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 114 x 150 εκ. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Ένα μεγαλύτερης κλίμακας Bedwork, όπου η σεξουαλικότητα, η βία και η ιστορική μνήμη εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο, χωρίς ιεραρχία
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Marguerite Duras loving and hating Yann Andrea, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 90 x 101 εκ. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Η Marguerite Duras και ο Yann Andrea περνούν μέσα από το βλέμμα του Ababri ως μια εικόνα αγάπης, εξάρτησης, λογοτεχνίας και ασύμμετρης επιθυμίας

Στα σχέδιά του εμφανίζονται άνδρες, συχνά άνδρες χρώματος, μόνοι ή μαζί, σε στιγμές σεξουαλικής έντασης, τρυφερότητας, παιχνιδιού, απειλής ή καθημερινής πλήξης. Δεν υπάρχει εδώ η ψυχρή, γυαλισμένη εικόνα του queer lifestyle. Υπάρχει κάτι πιο ασταθές: επιθυμία που κουβαλά ντροπή, πόθο που ξέρει την απειλή, σώματα που έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα σε βλέμματα που τα φετιχοποιούν ή τα τιμωρούν.

Ο ίδιος έχει μιλήσει για την ανάγκη να ερωτικοποιεί την πολιτική και να πολιτικοποιεί το ερωτικό. Στο έργο του, η σεξουαλικότητα δεν είναι διακόσμηση ούτε πρόκληση για την πρόκληση. Είναι ένας τρόπος να μιλήσει για κυριαρχία, τάξη, αστυνομική βία, αποικιακή μνήμη, σύνορα, φτώχεια, μετανάστευση, κοινωνική ντροπή. Το ερωτικό γίνεται δείκτης. Δείχνει εκεί όπου η κοινωνία προτιμά να μη βλέπει.

Η αρρενωπότητα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της δουλειάς, αλλά όχι ως ασφαλές αντικείμενο θαυμασμού. Ο Ababri έχει μιλήσει για μια υπερβολική, ασφυκτική αρρενωπότητα που γνώρισε μεγαλώνοντας στο Μαρόκο: σώματα που καταλαμβάνουν τον δημόσιο χώρο, φωνές, δύναμη, απειλή, επιθυμία και φόβος μαζί. Στα σχέδιά του αυτή η αρρενωπότητα δεν ακυρώνεται. Εκτίθεται, ερωτικοποιείται, αποσταθεροποιείται.

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Truman Capote and the dog, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 50 x 65 εκ. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Ο Truman Capote γίνεται μέρος μιας εκλεκτικής queer γενεαλογίας, όπου οι συγγραφείς, τα σώματα και τα ζώα συνυπάρχουν με χιούμορ και τρυφερή ασέβεια
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Yes I AM, 2020. Crayon, χρωματιστό μολύβι και παστέλ σε χαρτί, 32 x 24 εκ. το καθένα, άνευ πλαισίου. Courtesy of the artist and Mendes Wood DM. Στη σειρά Yes I AM, ο Ababri παίρνει την ομοφοβική βρισιά και τη μετατρέπει σε οικογένεια, αρχείο και δήλωση επιβίωσης

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές χειρονομίες του είναι τα κόκκινα μάγουλα των ανδρικών μορφών του. Οι άνδρες του κοκκινίζουν. Από ντροπή, από ηδονή, από θυμό, από απώλεια ελέγχου. Το κοκκίνισμα γίνεται μια μικρή ρωγμή στο θέατρο της ανδρικής κυριαρχίας. Η στιγμή όπου το σώμα, όσο σκληρό κι αν θέλει να φαίνεται, προδίδει κάτι.

Ο Ababri δεν μιλά μόνο από μια γενική queer θέση. Η βιογραφία του έχει σημασία: Μαροκινός, gay, μετανάστης, Άραβας, μεγαλωμένος σε αραβομουσουλμανικό περιβάλλον, μέρος μιας μετα-αποικιακής γενιάς που βλέπει το σώμα της να κυκλοφορεί διαρκώς ανάμεσα στην επιθυμία, τη βία και την εξωτικοποίηση. Στη δουλειά του η queer ζωή στον αραβικό κόσμο και η εμπειρία των gay μεταναστών στη Δύση δεν εμφανίζονται σαν περιθωριακές σημειώσεις της δυτικής queer ιστορίας. Γίνονται το ίδιο το αρχείο.

Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι Facebook Twitter
Soufiane Ababri, Bedwork / Les rampants 1, 2023. Χρωματιστό μολύβι σε χαρτί, framed. Courtesy of the artist and Dittrich & Schlechtriem. Το χαμηλό σώμα, το σώμα που έρπει ή αρνείται να σταθεί όρθιο, γίνεται στον Ababri μια άλλη μορφή αντίστασης απέναντι στην κανονικότητα και την επιβολή.

Γι’ αυτό και οι αναφορές του απλώνονται από τον Jean Genet και τον James Baldwin μέχρι τον Oscar Wilde, τον Allen Ginsberg, τον Roland Barthes, τον Larry Kramer, τον Ricky Martin, τον Wolfgang Tillmans και τον Paul B. Preciado. Στη σειρά Bedwork / Yes I AM, ο Ababri παίρνει την ομοφοβική βρισιά και τη μετατρέπει σε δήλωση συγγένειας. Δεν είναι «απλώς» μια βρισιά. Είναι ένα σημείο εκκίνησης για να φτιαχτεί μια εκλεκτική οικογένεια, ένα queer πάνθεον, μια γενεαλογία ανθρώπων που έκαναν την ύπαρξή τους ορατή πριν από εκείνον.

Αυτή η δουλειά έχει ήδη περάσει σε μεγάλα θεσμικά συμφραζόμενα. Το 2024, ο Ababri παρουσίασε στο The Curve του Barbican Centre στο Λονδίνο την πρώτη του ατομική έκθεση σε μεγάλο βρετανικό θεσμό, με τίτλο Their mouths were full of bumblebees but it was me who was pollinated.

Η έκθεση ξεκινούσε από τη λέξη zamel, μια ομοφοβική βρισιά στο Μαγκρέμπ, και τη μετέτρεπε σε χώρο σχεδίου, ήχου, performance και συλλογικής μνήμης. Το ίδιο το σχήμα της Curve gallery του θύμισε το αραβικό γράμμα ز, την αρχή της λέξης που είχε ακούσει ως προσβολή.

Στο Barbican, οι χορευτές κινούνταν χαμηλά, έρποντας ή ξαπλώνοντας, σαν να αρνούνταν τη φυσική, κοινωνική εντολή να σταθούν όρθιοι. Η εικόνα αυτή συνοψίζει κάτι ουσιαστικό στο έργο του: η αντίσταση δεν χρειάζεται πάντα να μοιάζει με ηρωική ανύψωση. Μερικές φορές βρίσκεται στο να πάρεις μια θέση που σου επιβλήθηκε ως ντροπή και να τη μετατρέψεις σε γλώσσα.

Η συμμετοχή του τώρα στο House of Nisaba του Moderna Museet, μια έκθεση για τη νέα παραστατική ζωγραφική, τον τοποθετεί μέσα σε μια ευρύτερη συζήτηση για την επιστροφή της αφήγησης, του σώματος και της εικόνας στη ζωγραφική. Όμως ο Ababri δεν επιστρέφει στην παραστατικότητα για να πει απλώς ιστορίες. Επιστρέφει για να διορθώσει ποια σώματα είχαν δικαίωμα να γίνουν ιστορία.

Στο έργο του, το κρεβάτι δεν είναι φυγή από τον κόσμο. Είναι το σημείο από όπου ο κόσμος ξαναδιαβάζεται. Το χρωματιστό μολύβι δεν είναι αθώο. Είναι εργαλείο χαμηλής έντασης για μεγάλα τραύματα. Και η επιθυμία δεν είναι ιδιωτική πολυτέλεια. Είναι πεδίο όπου γράφονται αποικιακές φαντασιώσεις, ταξικές αποστάσεις, φυλετικές ιεραρχίες, φόβοι, τρυφερότητες και δικαιώματα που δεν χαρίστηκαν ποτέ.

Ο Soufiane Ababri δεν κάνει τη ζωγραφική πιο δυνατή με τον συνηθισμένο τρόπο. Δεν της δίνει μνημειακότητα, βαρύ υλικό ή μεγάλη χειρονομία. Της δίνει ευαλωτότητα. Και ακριβώς εκεί, στο ξαπλωμένο σώμα, στο κόκκινο μάγουλο, στο φτηνό μολύβι, στη βρισιά που γίνεται εικόνα, η δουλειά του αποκτά την πολιτική της ένταση.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η queer art εδώ και σήμερα

Athens Pride 2022 / Η queer art εδώ και σήμερα

Σε μια κοινωνία η πολιτισμική ειρήνη είναι η πιο άπιαστη ουτοπία. Οι ενδο-πολιτισμικές αντιμαχίες δεν σταματούν ποτέ, γι’ αυτό αξίζει κάθε τόσο να κάνει κάποιος απολογισμό των κατακτήσεών του. Κι εδώ αυτό γίνεται για την queer τέχνη μέσα από τις μαρτυρίες τριών Ελλήνων καλλιτεχνών.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Πολιτισμός / Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
THE LIFO TEAM
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Πολιτισμός / Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Πολιτισμός / Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Πολιτισμός / Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Πολιτισμός / Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Πολιτισμός / Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
THE LIFO TEAM
Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Πολιτισμός / Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Από τα dick pics μέχρι τις διαφορές στην επιθυμία, το A Billion Years of Sex Differences μπαίνει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα πεδία της εποχής: τη συζήτηση για άνδρες, γυναίκες, βιολογία και κοινωνικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Πώς μεταφράζεις τον Όμηρο χωρίς να τον κάνεις ούτε μνημείο ούτε TikTok caption;

Πολιτισμός / Η Έμιλι Γουίλσον ξέρει ότι ο Όμηρος δεν μεταφράζεται αθώα

Την ώρα που η Οδύσσεια επιστρέφει ως μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, η Έμιλι Γουίλσον, γνωστή για τις πολυσυζητημένες μεταφράσεις της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, γράφει στο νέο της βιβλίο για τον Όμηρο, τη Σαπφώ και τη μετάφραση ως τέχνη επιλογών, απωλειών και ευθύνης.
THE LIFO TEAM
Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Πολιτισμός / Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο, ενώ το 79% προτιμά την ιδιωτικοτητά του. Μετά από δύο δεκαετίες reality TV, influencers, screenshots και μόνιμης ψηφιακής έκθεσης, η φήμη δεν μοιάζει πια με όνειρο.
THE LIFO TEAM
Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Πολιτισμός / Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου βγαίνει σε δημοπρασία από τον Christie’s, με 126 μικρογραφίες, σπάνιες ιστορίες του Μέρλιν και μια εκδοχή του μύθου που οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μελετήσει πλήρως.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Μιλώντας στο Hay Festival, την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, ο Ίαν ΜακΓιούαν υποστήριξε ότι η αισιοδοξία είναι «ηθικό καθήκον» απέναντι στην κλιματική κρίση.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
 
 