Όσκαρ 2026: Εκτός του «In Memoriam» οι Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Έρικ Ντέιν, Μπριζίτ Μπαρντό και άλλοι

Το συγκεκριμένο τμήμα της τελετής επεκτάθηκε φέτος

ΟΣΚΑΡ IN MEMORIAM ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Φωτ. Getty Images
Τα Όσκαρ επέκτειναν το τμήμα «In Memoriam» της φετινής τελετής λόγω του μεγάλου αριθμού σημαντικών θανάτων που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ των οποίων οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Νταϊάν Κίτον και Ρομπ Ρέινερ.

Αρκετοί ήταν, όμως, εκείνοι που δεν αναφέρθηκαν στο κομμάτι αυτό της τελετής.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τραγούδησε ένα απόσπασμα από το «The Way We Were» από την ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ρέντφορντ, ενώ πολλοί αστέρες εμφανίστηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ρέινερ, από τον Κίφερ Σάδερλαντ μέχρι τη Μεγκ Ράιαν. Η Νταϊάν Κίτον τιμήθηκε επίσης σε ένα μακρύτερο τμήμα που παρουσίασε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Family Stone», Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.

Το «In Memoriam» των Όσκαρ

Ωστόσο, ακόμη και μια διευρυμένη ενότητα δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει όλους όσους έχασε ο κόσμος του θεάματος από την περσινή τελετή των Όσκαρ μέχρι τη φετινή. Μεταξύ των ονομάτων που δεν αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική μετάδοση ήταν οι Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Έρικ Ντέιν, Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, Ρόμπερτ Καραντάιν, Τζουν Λόκχαρτ, ο Μπαντ Κορτ και η Μπριζίτ Μπαρντό.

Άλλοι που εμφανίστηκαν μόνο στον ιστότοπο της Ακαδημίας αλλά όχι στην τηλεοπτική μετάδοση ήταν οι Τζορτζ Γουέντ, Τζούλιαν ΜακΜάχον, Τζέιμς Ράνσον, Ντανιέλ Σπένσερ, η Λορέτα Σουίτ και ο Ντέμοντ Γουίλσον.

Μερικά από τα πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν στην τηλεοπτική μετάδοση, όπως ο Βαν Ντερ Μπικ και ο Ντέιν, ήταν πιο γνωστά για τη δουλειά τους στην τηλεόραση, αλλά οι περισσότεροι είχαν στο βιογραφικό τους και κάποιες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.

Άλλοι αξιοσημείωτοι καλλιτέχνες που έχουν πεθάνει και των οποίων το έργο προβλήθηκε για λίγα λεπτά στην οθόνη ήταν η Κάθριν Ο'Χάρα, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ και η Νταϊάν Λαντ.

Με πληροφορίες από Variety

