Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής που τρόμαξε την αμερικανική τηλεόραση

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στην πιο άβολη πλευρά της αμερικανικής τηλεόρασης: εκεί όπου ένας παρουσιαστής, μια κρυφή κάμερα και ένα άδειο δωμάτιο μπορούσαν να μετατρέψουν την ενοχή σε prime-time θέαμα.

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του Primetime, της νέας ταινίας του Lance Oppenheim, με τον Πάτινσον στον ρόλο του Κρις Χάνσεν, του δημοσιογράφου και παρουσιαστή που έγινε γνωστός μέσα από το διαβόητο To Catch a Predator. Η ταινία τοποθετείται στο 2006, την περίοδο που το τηλεοπτικό πρόγραμμα του NBC βρισκόταν στο απόγειό του, και παρακολουθεί τον Χάνσεν την ώρα που ετοιμάζεται να «γράψει τηλεοπτική ιστορία».

Το To Catch a Predator, που προβλήθηκε αρχικά μέσα από το Dateline NBC, έστηνε επιχειρήσεις με κρυφές κάμερες, στις οποίες ενήλικοι άνδρες πίστευαν ότι συνομιλούσαν με ανήλικους και έφταναν σε σπίτια όπου τους περίμεναν ο Χάνσεν, τηλεοπτικό συνεργείο και αστυνομία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αμφιλεγόμενα τηλεοπτικά φαινόμενα των 00s: μισό δημοσιογραφική έρευνα, μισό δημόσια διαπόμπευση, μισό true crime πριν το true crime γίνει βιομηχανία.

Στο teaser, ο Πάτινσον ακούγεται να λέει: «Είμαι ο Κρις Χάνσεν, από το Dateline NBC, και πρόκειται να γίνετε μέρος της τηλεοπτικής ιστορίας». Η φράση από μόνη της δείχνει ότι το Primetime δεν θα είναι απλώς μια αναπαράσταση του σόου, αλλά μια ταινία για τη στιγμή που η τηλεόραση άρχισε να μπερδεύει επικίνδυνα τη δικαιοσύνη με το θέαμα.

Η σειρά είχε τεράστια απήχηση, αλλά και βαρύ σκοτεινό υπόβαθρο. Το 2006, ο Bill Conradt, ένας άνδρας που είχε στοχοποιηθεί σε επιχείρηση του To Catch a Predator, αυτοκτόνησε όταν αστυνομικοί και τηλεοπτικό συνεργείο έφτασαν στο σπίτι του στο Τέξας. Το περιστατικό άνοιξε σοβαρή συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, την αστυνομική επιχείρηση και την τηλεοπτική εκμετάλλευση.

Μαζί με τον Πάτινσον παίζουν οι Skyler Gisondo, Merritt Wever, Matthew Maher και Bokeem Woodbine, ενώ η Phoebe Bridgers κάνει εδώ το πρώτο της κανονικό κινηματογραφικό acting role. Ο Lance Oppenheim, γνωστός από τα ντοκιμαντέρ Some Kind of Heaven και Ren Faire, κάνει με το Primetime το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία.

Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες το φθινόπωρο. Και μοιάζει ήδη με καθαρό A24 υλικό: όχι επειδή ασχολείται απλώς με ένα αληθινό τηλεοπτικό φαινόμενο, αλλά επειδή επιστρέφει σε εκείνη την παράξενη αμερικανική στιγμή όπου η ηθική ανωτερότητα, η κάμερα και η δίψα του κοινού για τιμωρία έγιναν το ίδιο προϊόν.

με στοιχεια από Hollywood Reporter