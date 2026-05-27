Enola Holmes: Στη δημοσιότητα το teaser της 3ης ταινίας

Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Enola Holmes 3», στο οποίο η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επιστρέφει για άλλη μια φορά στον ρόλο της πλέον ενήλικης αδελφής του Sherlock Holmes (τον οποίο υποδύεται ο Χένρι Καβίλ).

Επιστρέφουν επίσης για τον επικείμενο γάμο της Enola με τον Tewkesbury (Λούις Πάρτριτζ), πολλοί ηθοποιοί.

Η υπόθεση της νέας ταινίας «Enola Holmes»

«Η περιπέτεια οδηγεί τη ντετέκτιβ Enola Holmes στη Μάλτα, όπου τα προσωπικά και επαγγελματικά της όνειρα συγκρούονται σε μια υπόθεση πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Το τρέιλερ δείχνει ότι ο γάμος της Enola και του Tewkesbury περιπλέκεται όταν η Enola μαθαίνει ότι ο αδελφός της, ο Sherlock, έχει αιχμαλωτιστεί και σπεύδει να τον βοηθήσει.

Το Netflix ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 ότι ετοιμάζει την τρίτη ταινία της σειράς «Enola Holmes» με πρωταγωνίστρια την Μπράουν. Ο Τζακ Θορν επέστρεψε ως σεναριογράφος της ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης Φίλιπ Μπαραντίνι («Adolescence») αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Οι ταινίες βασίζονται στη σειρά μυθιστορημάτων «The Enola Holmes Mysteries» της Νάνσι Σπρίνγκερ.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό σε αυτή την ταινία είναι το πόσο έχει ωριμάσει η Enola», δήλωσε πρόσφατα η Μπράουν στο People. «Έχει ακόμα το ίδιο πάθος και την ίδια περιέργεια, αλλά είναι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό της και για τα πιστεύω της. Τα διακυβεύματα φαίνονται μεγαλύτερα, όχι μόνο όσον αφορά το μυστήριο, αλλά και συναισθηματικά».

«Και φυσικά, για τους θαυμαστές της Enola και του Tewkesbury… σίγουρα υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσουν», συνέχισε. «Η σχέση τους φαίνεται πιο ώριμη, λίγο πιο βαθιά και αληθινή. Νομίζω ότι το κοινό θα νιώσει πραγματικά ότι έχει μεγαλώσει μαζί με την Enola, κάτι που είναι πολύ ξεχωριστό».

Το Enola Holmes 3 θα αρχίσει να προβάλλεται στο Netflix την 1η Ιουλίου.

Με πληροφορίες από People