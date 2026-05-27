Enola Holmes: Στη δημοσιότητα το teaser της 3ης ταινίας

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Ιούλιο

Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Enola Holmes 3», στο οποίο η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επιστρέφει για άλλη μια φορά στον ρόλο της πλέον ενήλικης αδελφής του Sherlock Holmes (τον οποίο υποδύεται ο Χένρι Καβίλ).

Επιστρέφουν επίσης για τον επικείμενο γάμο της Enola με τον Tewkesbury (Λούις Πάρτριτζ), πολλοί ηθοποιοί.

Η υπόθεση της νέας ταινίας «Enola Holmes»

«Η περιπέτεια οδηγεί τη ντετέκτιβ Enola Holmes στη Μάλτα, όπου τα προσωπικά και επαγγελματικά της όνειρα συγκρούονται σε μια υπόθεση πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Το τρέιλερ δείχνει ότι ο γάμος της Enola και του Tewkesbury περιπλέκεται όταν η Enola μαθαίνει ότι ο αδελφός της, ο Sherlock, έχει αιχμαλωτιστεί και σπεύδει να τον βοηθήσει.

Το Netflix ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 ότι ετοιμάζει την τρίτη ταινία της σειράς «Enola Holmes» με πρωταγωνίστρια την Μπράουν. Ο Τζακ Θορν επέστρεψε ως σεναριογράφος της ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης Φίλιπ Μπαραντίνι («Adolescence») αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Οι ταινίες βασίζονται στη σειρά μυθιστορημάτων «The Enola Holmes Mysteries» της Νάνσι Σπρίνγκερ.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό σε αυτή την ταινία είναι το πόσο έχει ωριμάσει η Enola», δήλωσε πρόσφατα η Μπράουν στο People. «Έχει ακόμα το ίδιο πάθος και την ίδια περιέργεια, αλλά είναι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό της και για τα πιστεύω της. Τα διακυβεύματα φαίνονται μεγαλύτερα, όχι μόνο όσον αφορά το μυστήριο, αλλά και συναισθηματικά».

«Και φυσικά, για τους θαυμαστές της Enola και του Tewkesbury… σίγουρα υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσουν», συνέχισε. «Η σχέση τους φαίνεται πιο ώριμη, λίγο πιο βαθιά και αληθινή. Νομίζω ότι το κοινό θα νιώσει πραγματικά ότι έχει μεγαλώσει μαζί με την Enola, κάτι που είναι πολύ ξεχωριστό».

Το Enola Holmes 3 θα αρχίσει να προβάλλεται στο Netflix την 1η Ιουλίου.

Με πληροφορίες από People

Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Από τα dick pics μέχρι τις διαφορές στην επιθυμία, το A Billion Years of Sex Differences μπαίνει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα πεδία της εποχής: τη συζήτηση για άνδρες, γυναίκες, βιολογία και κοινωνικούς ρόλους.
