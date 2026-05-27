Μουντιάλ 2026: Έρευνα σε βάρος της FIFA για τα ακριβά εισιτήρια

Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησαν επίσημη έρευνα σε βάρος της FIFA σχετικά με τις τιμές και τη διάθεση των εισιτηρίων για το Μουντιάλ 2026, έπειτα από καταγγελίες φιλάθλων για υπερβολικές χρεώσεις και προβλήματα με τις θέσεις στα γήπεδα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γενικές εισαγγελείς των δύο πολιτειών, Λετίσια Τζέιμς και Τζένιφερ Ντάβενπορτ, ανακοίνωσαν κοινή έρευνα για το κατά πόσο η FIFA παραπλάνησε καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων στο Μουντιάλ 2026, αλλά και τις θέσεις που τελικά έλαβαν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι τιμές για τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 «ξεπέρασαν κατά πολύ τις τιμές οποιασδήποτε προηγούμενης διοργάνωσης».

Μουντιάλ 2026: Η πρακτική της FIFA για τα εισιτήρια

Η FIFA έχει εφαρμόσει για πρώτη φορά σύστημα «δυναμικής τιμολόγησης», μέσω του οποίου οι τιμές αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση. Ωστόσο, αρκετοί φίλαθλοι κατήγγειλαν ότι πλήρωσαν για συγκεκριμένες θέσεις στο γήπεδο αλλά τελικά έλαβαν λιγότερο προνομιακές.

Η υπόθεση αφορά κυρίως τους οκτώ αγώνες που θα διεξαχθούν στο MetLife Stadium, όπου θα φιλοξενηθούν επίσης οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός της 19ης Ιουλίου 2026.

«Οι Νεοϋορκέζοι περίμεναν χρόνια για να έρθει το Μουντιάλ στη γειτονιά τους και αξίζουν μια δίκαιη ευκαιρία να αποκτήσουν προσιτά εισιτήρια», δήλωσε η Λετίσια Τζέιμς.

«Κανείς δεν πρέπει να πιέζεται να πληρώνει εξωφρενικά ποσά για θέσεις και οι φίλαθλοι πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι θα λάβουν τα εισιτήρια που αγόρασαν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Ντάβενπορτ κατηγόρησε τη FIFA ότι έχει μετατρέψει την αγορά εισιτηρίου «σε έναν λαβύρινθο σύγχυσης, τεχνητής σπανιότητας και απλησίαστων τιμών». Σύμφωνα με την έρευνα, μέρος της σύγχυσης προκλήθηκε και από την καθυστερημένη εισαγωγή μιας νέας «premium» κατηγορίας εισιτηρίων με την ονομασία «Front Category», αφού είχαν ήδη ξεκινήσει οι πωλήσεις.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε την πολιτική της ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια ζήτηση για το Μουντιάλ και ο περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων εξηγούν τις αυξημένες τιμές.

Με πληροφορίες από NBC News