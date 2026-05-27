Το Pornhub λανσάρει ξεχωριστό site για το λεσβιακό πορνό

Το Pornhub λανσάρει το Pornhub Sapphic, ένα νέο site αφιερωμένο στο λεσβιακό πορνό και σε περιεχόμενο για γυναίκες, queer κοινό και non-binary θεατές.

Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζεται ως απάντηση στο feedback λεσβιών, queer και straight γυναικών που ζητούσαν μια εμπειρία λιγότερο φτιαγμένη γύρω από το ανδρικό βλέμμα. Στόχος του Pornhub Sapphic είναι να συγκεντρώσει περιεχόμενο με γυναίκες που επιθυμούν γυναίκες, αλλά και να δώσει μεγαλύτερη ορατότητα σε δημιουργούς που κινούνται σε αυτό το πεδίο.

Η εταιρεία λέει ότι η νέα εμπειρία έχει σχεδιαστεί με βάση τον τρόπο που οι γυναίκες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει όχι μόνο διαφορετική επιλογή περιεχομένου, αλλά και αλλαγή στο διαφημιστικό περιβάλλον: οι συνηθισμένες ανδροκεντρικές διαφημίσεις, όπως αυτές για enlargement προϊόντα, δεν θα εμφανίζονται στο Pornhub Sapphic.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΥΓΕΙΑ & ΣΩΜΑ Gay πορνό και Kim Kardashian oι κορυφαίες προτιμήσεις των γυναικών στο Pornhub

Η κίνηση δεν έρχεται από το πουθενά. Οι γυναίκες αποτελούν το 38% του παγκόσμιου κοινού του Pornhub, ενώ το “lesbian” είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία ανάμεσα στις γυναίκες χρήστριες. Την περασμένη χρονιά ήταν, μάλιστα, η κατηγορία με τις περισσότερες προβολές συνολικά στην πλατφόρμα.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν είναι μόνο εμπορικό. Το λεσβιακό πορνό υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες του mainstream πορνό, συχνά όμως μέσα από μια φαντασίωση σχεδιασμένη κυρίως για άνδρες θεατές. Το Pornhub επιχειρεί τώρα να το ξανασυστήσει ως χώρο για το γυναικείο βλέμμα, τις queer επιθυμίες και τους δημιουργούς που ζητούν πιο στοχευμένη ορατότητα.

Στο λανσάρισμα συμμετέχουν και δημιουργοί όπως οι TheJellyFilledGirls, που μίλησαν για τη μεγάλη ζήτηση αυθεντικού περιεχομένου με γυναίκες που επιθυμούν γυναίκες.

με στοιχεία από Pink News