Ο Ρομέν Γαβράς κάνει ταινία τη ληστεία στο Λούβρο

Άγαλμα του Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας / Φωτ.: EPA
Η ληστεία κοσμημάτων αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μουσείο του Λούβρου, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για την ταινία «Sacrifice» αλλά και για τα μουσικά βίντεο που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Η νέα ταινία θα βασιστεί στο ερευνητικό βιβλίο «Main basse sur le Louvre» («Χτύπημα στο Λούβρο»), το οποίο καταγράφει το παρασκήνιο της μεγάλης ληστείας της 19ης Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Flammarion, τα δικαιώματα μεταφοράς του βιβλίου αγοράστηκαν από την εταιρεία παραγωγής Iconoclast. Το βιβλίο, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, γράφτηκε από τρεις δημοσιογράφους των γαλλικών μέσων Le Parisien, Le Monde και Paris Match.

Οι ίδιες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων διευκρινίζουν πως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο τίτλος της ταινίας ούτε το καστ, ωστόσο το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.

Παρά τις συλλήψεις βασικών υπόπτων και τους επτά μήνες ερευνών που ακολούθησαν, τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Οι συγγραφείς του βιβλίου περιγράφουν την εξαφάνιση των πολύτιμων αντικειμένων ως «ένα πυκνό μυστήριο» που έχει οδηγήσει τους ερευνητές σε πλήρη σύγχυση.

Όπως σημειώνουν, η υπόθεση αποκαλύπτει ότι «η κλοπή έργων τέχνης έχει μετατραπεί για πολλούς εγκληματίες σε μια κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα». «Ο υπόκοσμος βρήκε μια νέα χρυσοφόρα αγορά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ληστεία στο Λούβρο: Το χρονικό

Η ληστεία στο Λούβρο έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου 2025 και, μέσα σε λίγες ώρες, κατάφερε να εκθέσει τα σοβαρά κενά ασφαλείας του διασημότερου μουσείου στον κόσμο, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν κοσμήματα αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 και προκάλεσε αναταραχή στη Γαλλία αλλά και διεθνώς. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει με ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια και γνώριζαν πολύ καλά τους εσωτερικούς χώρους και τα πρωτόκολλα ασφαλείας του μουσείου.

Στόχος τους ήταν μια συλλογή εξαιρετικά πολύτιμων ιστορικών κοσμημάτων που φυλάσσονταν σε ειδικά προστατευμένη πτέρυγα του Λούβρου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι ληστές κατάφεραν να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας, να αφαιρέσουν τα κοσμήματα και να διαφύγουν πριν οι αρχές αντιληφθούν πλήρως τι είχε συμβεί.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις εθνικού σκανδάλου στη Γαλλία. Οι αποκαλύψεις για ελλείψεις στην επιτήρηση, καθυστερήσεις στην αντίδραση και πιθανές εσωτερικές διευκολύνσεις προκάλεσαν τεράστια πίεση στη διοίκηση του μουσείου. Τελικά, η κρίση οδήγησε ακόμη και στην απομάκρυνση της διευθύντριας του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ.

Παρότι η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις βασικών υπόπτων τους επόμενους μήνες, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Αυτό είναι και το στοιχείο που συνεχίζει να τροφοδοτεί το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι τα κοσμήματα είτε έχουν ήδη διαλυθεί και πωληθεί παράνομα στη διεθνή μαύρη αγορά τέχνης είτε βρίσκονται κρυμμένα σε ιδιωτικά κυκλώματα συλλεκτών.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

Τα 100 πιο δημοφιλή μουσεία του κόσμου υποδέχθηκαν πάνω από 200 εκατ. επισκέπτες το 2025, όμως το πραγματικό νέο δεν είναι μόνο ότι το Λούβρο έμεινε πρώτο. Είναι ότι η Σεούλ, η Σαγκάη και το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δείχνουν πού μετακινείται σήμερα ο παγκόσμιος πολιτιστικός πυρετός.
Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
