ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας Facebook Twitter
φωτογραφία: Charlie Gray
0

Ο Γουίλεμ Νταφόε δεν έρχεται στην Αθήνα απλώς για να διαβάσει Ίψεν. Έρχεται μέσα σε μια φόρμα δημόσιου θεάτρου που αντιμετωπίζει τα κλασικά έργα όχι ως μουσειακά κείμενα, αλλά ως εργαλεία για δύσκολες συζητήσεις: για την υγεία, το περιβάλλον, την ενημέρωση, την εξουσία, την ευκολία με την οποία μια κοινότητα μπορεί να στραφεί εναντίον εκείνου που της λέει κάτι που δεν θέλει να ακούσει.

Στις 24 Ιουνίου, στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026, ο Αμερικανός ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση και καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό «Ο Εχθρός του Λαού», στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ. Η εκδήλωση παρουσιάζεται από το Theater of War, με προσαρμογή, σκηνοθεσία και συντονισμό του Bryan Doerries.

Μαζί με τον Νταφόε συμμετέχουν ο Τζέισον Άιζακς, ο Brían F. O'Byrne, ο Frankie Faison, η Rafika Chawishe, η Marjolaine Goldsmith και η Laurie Eustis.

Ο «Εχθρός του Λαού» γράφτηκε το 1882, αλλά η ιστορία του δεν χρειάζεται μεγάλη απόσταση για να ακουστεί σημερινή. Ένας γιατρός ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης του έχουν μολυνθεί. Αν αυτό γίνει γνωστό, η πόλη θα χάσει την πηγή της ευημερίας της. Αν μείνει κρυφό, οι πολίτες θα συνεχίσουν να εκτίθενται σε κίνδυνο.

Όταν ο γιατρός αποφασίζει να μιλήσει, η αλήθεια του δεν γίνεται αμέσως δημόσιο αγαθό. Γίνεται πρόβλημα. Οι αρχές, τα οικονομικά συμφέροντα, τα μέσα ενημέρωσης και τελικά η ίδια η κοινότητα στρέφονται εναντίον του. Ο άνθρωπος που προειδοποιεί μετατρέπεται σε εχθρό.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο Ίψεν βγαίνει από την ιστορία του θεάτρου και μπαίνει ξανά στη δημόσια ζωή. Ο «Εχθρός του Λαού» δεν μιλά μόνο για τη σύγκρουση ενός ατόμου με την εξουσία. Μιλά για την αλήθεια τη στιγμή που γίνεται οικονομικά ασύμφορη, πολιτικά άβολη και κοινωνικά ανεπιθύμητη.

Γι' αυτό και η επιλογή του έργου για το SNF Nostos 2026 έχει ιδιαίτερο βάρος. Σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην επιστήμη, στα μέσα ενημέρωσης και στη δημόσια πληροφορία παραμένει εύθραυστη, ο Ίψεν επιστρέφει όχι ως ασφαλές κλασικό κείμενο, αλλά ως μια άσκηση πάνω στην ευθύνη της ακρόασης.

Το Theater of War δουλεύει ακριβώς πάνω σε αυτή τη μετατόπιση. Χρησιμοποιεί θεατρικά κείμενα ως αφορμές για δημόσιες συζητήσεις με ανθρώπους που δεν καλούνται απλώς να παρακολουθήσουν, αλλά να σκεφτούν τη δική τους θέση απέναντι σε μια κρίση. Στην περίπτωση του «Εχθρού του Λαού», η συζήτηση ανοίγει γύρω από τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την πολιτική πόλωση.

Η ανάγνωση θα γίνει στα αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους. Στο μέρος της συζήτησης θα υπάρχει ζωντανή διερμηνεία στα ελληνικά μέσω ακουστικών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 21:00. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, ενώ επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

Το SNF Nostos 2026 πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ, με αφορμή τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα: μια πρεμιέρα,ένα κουλούρι και μια συνάντηση με τον Μάριο Μπανούσι

Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα του «Πάρτυ Γενεθλίων». Ο Μάριο Μπανούσι ανέβασε φωτογραφίες μαζί του στην πόλη, λίγους μήνες πριν παραλάβει στη Βενετία τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Πολιτισμός / Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Πολιτισμός / Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Πολιτισμός / Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Πολιτισμός / Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Πολιτισμός / Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
THE LIFO TEAM
Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Πολιτισμός / Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Από τα dick pics μέχρι τις διαφορές στην επιθυμία, το A Billion Years of Sex Differences μπαίνει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα πεδία της εποχής: τη συζήτηση για άνδρες, γυναίκες, βιολογία και κοινωνικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Πώς μεταφράζεις τον Όμηρο χωρίς να τον κάνεις ούτε μνημείο ούτε TikTok caption;

Πολιτισμός / Η Έμιλι Γουίλσον ξέρει ότι ο Όμηρος δεν μεταφράζεται αθώα

Την ώρα που η Οδύσσεια επιστρέφει ως μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, η Έμιλι Γουίλσον, γνωστή για τις πολυσυζητημένες μεταφράσεις της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, γράφει στο νέο της βιβλίο για τον Όμηρο, τη Σαπφώ και τη μετάφραση ως τέχνη επιλογών, απωλειών και ευθύνης.
THE LIFO TEAM
Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Πολιτισμός / Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο, ενώ το 79% προτιμά την ιδιωτικοτητά του. Μετά από δύο δεκαετίες reality TV, influencers, screenshots και μόνιμης ψηφιακής έκθεσης, η φήμη δεν μοιάζει πια με όνειρο.
THE LIFO TEAM
Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Πολιτισμός / Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου βγαίνει σε δημοπρασία από τον Christie’s, με 126 μικρογραφίες, σπάνιες ιστορίες του Μέρλιν και μια εκδοχή του μύθου που οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μελετήσει πλήρως.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Μιλώντας στο Hay Festival, την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, ο Ίαν ΜακΓιούαν υποστήριξε ότι η αισιοδοξία είναι «ηθικό καθήκον» απέναντι στην κλιματική κρίση.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Με αφορμή την 50ή επέτειο του Ταξιτζή και την ειδική προβολή στο Tribeca Festival, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμήθηκε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και είπε ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε.
THE LIFO TEAM
 
 