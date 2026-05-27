ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.

The LiFO team
The LiFO team
Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Μια γυναίκα δεν έχει γυρίσει sex tape. Το πρόσωπό της όμως εμφανίζεται σε ένα.

Από εκεί ξεκινά το Fieldwork as a Sex Object, το νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μιας από τις πιο αιχμηρές φωνές της σύγχρονης ινδικής λογοτεχνίας. Η ηρωίδα του βιβλίου, Amy Chaturvedi, είναι μια προνομιούχα Ινδή φοιτήτρια και ακτιβίστρια που ζει στο Λονδίνο. Μια μέρα ξυπνά και ανακαλύπτει ότι το internet έχει γεμίσει με ένα deepfake sex tape. Το σώμα δεν είναι δικό της. Το πρόσωπο όμως είναι.

Αυτό αρκεί.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Brazen, πιάνει ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης: τη στιγμή που η εικόνα ενός ανθρώπου μπορεί να αποσπαστεί από το σώμα του και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο δημόσιου εξευτελισμού. Στην περίπτωση της Amy, το ψεύτικο βίντεο δεν γίνεται απλώς προσωπική καταστροφή. Γίνεται πολιτικό γεγονός, ψηφιακό λιντσάρισμα, υλικό για trolls, ακροδεξιούς λογαριασμούς, μισογυνικά φόρουμ και μια κοινωνία πάντα έτοιμη να τιμωρήσει μια γυναίκα για την επιθυμία της.

Η Kandasamy δεν γράφει ένα γενικό μυθιστόρημα για «το κακό internet». Τοποθετεί την ιστορία μέσα στο τοπίο της ινδικής manosphere, της διαδικτυακής βίας, του εθνικισμού, της κάστας, της ισλαμοφοβίας και της πολιτικής πόλωσης. Στην κριτική της στον Guardian, η Fatima Bhutto περιγράφει το βιβλίο ως μια σκληρή, αστεία και οργισμένη ιστορία για το πώς οι γυναίκες κυνηγιούνται και διαπομπεύονται online.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Amy δεν παρουσιάζεται ως άψογο θύμα. Είναι σκληρή, προνομιούχα, ναρκισσιστική, σεξουαλικά απελευθερωμένη, συχνά αντιπαθής. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η δύναμη του βιβλίου. Η Kandasamy δεν ζητά από τον αναγνώστη να υπερασπιστεί μια γυναίκα επειδή είναι «καλή», «σεμνή» ή «αθώα». Δοκιμάζει κάτι πολύ πιο δύσκολο: μπορεί μια γυναίκα να είναι αντιφατική, δύσκολη, σεξουαλική, ακόμη και δυσάρεστη, και πάλι να μην αξίζει να γίνει δημόσιο θέαμα;

Το Fieldwork as a Sex Object έρχεται σε μια στιγμή όπου τα deepfakes δεν ανήκουν πια στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η τεχνολογία που μπορεί να κατασκευάσει ένα ψεύτικο πορνογραφικό βίντεο με το πρόσωπο μιας πραγματικής γυναίκας υπάρχει ήδη, κυκλοφορεί ήδη, απειλεί ήδη. Και, όπως δείχνει το μυθιστόρημα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι η κοινωνική επιθυμία να πιστέψει κανείς το ψεύτικο, όταν το ψεύτικο προσφέρει μια ευκαιρία τιμωρίας.

Η Kandasamy, γνωστή από το When I Hit You, που είχε βρεθεί στη βραχεία λίστα του Women’s Prize, επιστρέφει εδώ σε ένα γνώριμο έδαφος: το σημείο όπου το προσωπικό και το πολιτικό δεν μπορούν να διαχωριστούν. Μόνο που αυτή τη φορά το σώμα της γυναίκας δεν απειλείται απλώς από έναν άνδρα, μια οικογένεια ή έναν θεσμό. Απειλείται από ένα δίκτυο, από μια εικόνα, από έναν αλγόριθμο, από ένα πλήθος που δεν χρειάζεται καν να ξέρει αν αυτό που βλέπει είναι αληθινό.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την πρώτη κριτική υποδοχή, είναι ένα μυθιστόρημα αιχμηρό, σατιρικό και συχνά άβολο: ένα βιβλίο για την εποχή όπου η διαπόμπευση δεν χρειάζεται πια γεγονός. Της αρκεί ένα πρόσωπο.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: 1 στις 6 γυναίκες στο Κογκρέσο έχει πέσει θύμα deepfake σεξουαλικής φύσεως

Τech & Science / ΗΠΑ: Μία στις 6 γυναίκες στο Κογκρέσο έχει πέσει θύμα σεξουαλικού deepfake

Τα deepfakes, δηλαδή ψεύτικες εικόνες ή βίντεο ενός ατόμου που παράγονται χωρίς τη συναίνεσή του με τη χρήση AI και συχνά έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο, μπορούν να δημιουργηθούν με εφαρμογές που είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
THE LIFO TEAM
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Πολιτισμός / Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Πολιτισμός / Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Πολιτισμός / Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Πολιτισμός / Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Πολιτισμός / Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
THE LIFO TEAM
Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Πολιτισμός / Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Από τα dick pics μέχρι τις διαφορές στην επιθυμία, το A Billion Years of Sex Differences μπαίνει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα πεδία της εποχής: τη συζήτηση για άνδρες, γυναίκες, βιολογία και κοινωνικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Πώς μεταφράζεις τον Όμηρο χωρίς να τον κάνεις ούτε μνημείο ούτε TikTok caption;

Πολιτισμός / Η Έμιλι Γουίλσον ξέρει ότι ο Όμηρος δεν μεταφράζεται αθώα

Την ώρα που η Οδύσσεια επιστρέφει ως μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, η Έμιλι Γουίλσον, γνωστή για τις πολυσυζητημένες μεταφράσεις της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, γράφει στο νέο της βιβλίο για τον Όμηρο, τη Σαπφώ και τη μετάφραση ως τέχνη επιλογών, απωλειών και ευθύνης.
THE LIFO TEAM
Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Πολιτισμός / Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο, ενώ το 79% προτιμά την ιδιωτικοτητά του. Μετά από δύο δεκαετίες reality TV, influencers, screenshots και μόνιμης ψηφιακής έκθεσης, η φήμη δεν μοιάζει πια με όνειρο.
THE LIFO TEAM
Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Πολιτισμός / Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου βγαίνει σε δημοπρασία από τον Christie’s, με 126 μικρογραφίες, σπάνιες ιστορίες του Μέρλιν και μια εκδοχή του μύθου που οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μελετήσει πλήρως.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Μιλώντας στο Hay Festival, την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, ο Ίαν ΜακΓιούαν υποστήριξε ότι η αισιοδοξία είναι «ηθικό καθήκον» απέναντι στην κλιματική κρίση.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.
THE LIFO TEAM
 
 