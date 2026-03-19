Το τρίπτυχο του Francis Bacon των 142,4 εκατ. δολαρίων μπήκε στο νέο κτίριο του LACMA

Το LACMA εγκατέστησε στις νέες David Geffen Galleries το Three Studies of Lucian Freud του Francis Bacon,

The LiFO team
Εργάτες εγκαθιστούν το τρίπτυχο του Francis Bacon του 1969, «Three Studies of Lucian Freud», στις νέες David Geffen Galleries του Los Angeles County Museum of Art. (Kayla Bartkowski)
Το LACMA εγκατέστησε το Three Studies of Lucian Freud του Francis Bacon στις νέες David Geffen Galleries, λίγες εβδομάδες πριν από το άνοιγμα του νέου του κτιρίου. Το έργο πέρασε στη συλλογή του μουσείου ως κληροδότημα της Elaine Wynn, η οποία το είχε αγοράσει το 2013 έναντι 142,4 εκατ. δολαρίων.

Το τρίπτυχο του 1969 θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Bacon και είναι το πρώτο έργο του καλλιτέχνη που εντάσσεται στη συλλογή του LACMA. Σύμφωνα με το ίδιο το μουσείο, είναι επίσης ο μόνος πίνακας του Bacon σε δημόσια συλλογή στο Λος Αντζελες και το μοναδικό τρίπτυχο του καλλιτέχνη σε δημόσια συλλογή στην Καλιφόρνια.

Η Elaine Wynn, πρώην συνπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου, είχε στηρίξει αποφασιστικά και το νέο κτίριο του LACMA.

Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, 1969, Los Angeles County Museum of Art, δωρεά της Elaine P. Wynn, © The Estate of Francis Bacon
Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, 1969, Los Angeles County Museum of Art, δωρεά της Elaine P. Wynn, © The Estate of Francis Bacon

Οι Los Angeles Times σημειώνουν ότι το 2016 είχε δεσμεύσει 50 εκατ. δολάρια για τις David Geffen Galleries, ενώ το βόρειο τμήμα του κτιρίου φέρει πλέον το όνομά της.

Ο διευθυντής του μουσείου Michael Govan είπε στους Los Angeles Times ότι η δωρεά του έργου ήταν συνδεδεμένη από νωρίς με την ανάγκη να βρεθεί ένας δημόσιος χώρος αντάξιος της σημασίας του. Μίλησε επίσης για τη συναισθηματική πλευρά της εγκατάστασης, λέγοντας ότι περίμενε να δει την Wynn παρούσα στα εγκαίνια του νέου κτιρίου και όχι το έργο να φτάνει εκεί μετά τον θάνατό της.

Το έργο θα παρουσιαστεί στην εναρκτήρια εγκατάσταση των David Geffen Galleries, οι οποίες, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, θα ανοίξουν στο κοινό στις 4 Μαΐου.

H εκρηκτική συνάντηση του Francis Bacon με τον Peter Beard

Σαν σήμερα / Φράνσις Μπέικον: «Σιχαίνομαι εννιά στις δέκα ζωγραφιές που βλέπω, ανάμεσά τους και τις δικές μου»

Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει ο σπουδαίος αιρετικός Βρετανός ζωγράφος και ανατόμος της ανθρώπινης υπαρξιακής αγωνίας. Ο Βασίλης Κιμούλης είχε μεταφράσει αποκλειστικά για τη LIFO αποσπάσματα από τις εκρηκτικές συνομιλίες του Μπέικον με τον φωτογράφο Peter Beard.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ

