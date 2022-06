Τούρτα στη Μόνα Λίζα: Όταν ο πίνακας του Ντα Βίντσι «επέζησε» μιας ιστορικής κλοπής

-Μα καλά, πώς είναι δυνατόν να έφτασε μια ολόκληρη τούρτα μέχρι την Μόνα Λίζα;

Ένας άνδρας μπήκε στο Λούβρο μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα την Κυριακή. Φορούσε περούκα και καθόταν σε αναπηρικό καροτσάκι. Όταν σηκώθηκε τους αιφνιδίασε όλους.

-Έπαθε τίποτα ο πίνακας;

Όχι βέβαια. Το γυαλί μπροστά από το έργο προστάτευσε τον πίνακα . Και φυσικά ο δράστης συνελήφθη.

-Έχουν επιτεθεί κι άλλοι στον πίνακα;

Ναι. Το συμβάν είναι μόνο ένα από τη μακρά λίστα των «περιπετειών» που έχει περάσει ο γνωστότερος, ίσως, πίνακας του κόσμου.

-Για πες....

Το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι έχει γνωρίσει στο παρελθόν βανδαλισμούς αλλά και κλοπές. Στο μακρινό 1911, για παράδειγμα, εκλάπη από έναν εργαζόμενο του μουσείου. Τότε είχε εξαφανιστεί για σχεδόν τρία χρόνια προτού εντοπιστεί ξανά από τις αρχές.

-Σίγουρα βρήκαν τον αυθεντικό;

Ναι. Αλλά δεν τελείωσαν εκεί τα «βάσανά» του. Τη δεκαετία του 1950 ένας άνδρας πέταξε θειικό οξύ, αναγκάζοντας το μουσείο να αναλάβει δραστικά μέτρα προστασίας του έργου τέχνης, όπως το τζάμι, που είναι αλεξίσφαιρο, πρέπει να σου πω.

-Και από τότε;

Είχαμε κι άλλη επίθεση. Το 2009, μία γυναίκα πέταξε μία κεραμική κούπα στον πίνακα. Η κούπα έσπασε, χωρίς να προκαλέσει ευτυχώς καμία ζημιά στο έργο.

-Και τώρα η τούρτα...

Ναι. Η τούρτα διαλύθηκε πάνω στο τζάμι, χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα στην ελαιογραφία.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM