Tony Awards 2025: To nonbinary Cole Escola κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία άνδρα ηθοποιού

Το Cole Escola κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στο εκκεντρικό θεατρικό έργο «Oh, Mary!» στην 78η απονομή των Tony Awards που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για το ντεμπούτο του Escola στο Broadway και το πρώτο του βραβείο Tony. Το Escola, που είναι nonbinary, υποδύεται την κακομαθημένη και δολοπλόκα Mary Todd Lincoln, η οποία ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια καμπαρέ. Η πλήξη που βιώνει συνεχώς, την οδηγεί σε κάθε λογής τρέλες.

Ο Jesse Green, κύριος θεατρικός κριτικός των New York Times, χαρακτήρισε το «Oh, Mary!», το οποίο έχει γράψει επίσης το Escola, «μία από τις καλύτερα δομημένες και σκηνοθετικά ακριβέστερες κωμωδίες του Broadway των τελευταίων ετών».

Το έργο, σε σκηνοθεσία του Sam Pinkleton, έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Lyceum το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν η πρώτη παράσταση στα 121 χρόνια ιστορίας του θεάτρου που απέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μία μόνο εβδομάδα.

Το Escola, γνωστό από τους ρόλους του στις σειρές «Difficult People», «Search Party» καθώς και από σκετσάκια στο YouTube, προέρχεται από τη σκηνή του καμπαρέ και της εναλλακτικής κωμωδίας της Νέας Υόρκης. Η ιδέα για το «Oh, Mary!» ξεκίνησε από ένα σενάριο που είχε στο μυαλό του για πάνω από 12 χρόνια: «Κι αν η δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν δεν ήταν και τόσο κακή για τη Mary Todd;».

Τα Βραβεία Tony, όπως και τα Όσκαρ, διατηρούν διαχωρισμό σε έμφυλες κατηγορίες για τους ερμηνευτές, και το Escola συμφώνησε να είναι υποψήφιο στην κατηγορία του άνδρα ηθοποιού.

Η στιγμή της απονομής του βραβείου Tony:

Cole Escola wins Lead Actor in a Play for #OhMary ! at the 2025 #TonyAwards pic.twitter.com/5P7W7NTF3D

«Θέλω να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους υποψηφίους, τον George, τον Jon, τον Harry, τον Daniel και τον Louis», είπε το Escola στην ομιλία του, αναφερόμενος στους George Clooney, Jon Michael Hill, Daniel Dae Kim, Harry Lennix και Louis McCartney. «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην ίδια κατηγορία με εσάς, και ακόμη περισσότερο, ήταν χαρά μου να περάσω χρόνο μαζί σας τρώγοντας αυτές τις χλιαρές σαλάτες σε όλα αυτά τα γεύματα», είπε κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του.

Στη συνέχεια, το Escola έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στη μητέρα του. «Πρώτα απ’ όλα, γεια σου μαμά. Σ’ αγαπώ. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν μπορέσω», είπε.

#TonyAwards winner Cole Escola already felt like a winner just being at the party! 🎉 (And they joked about getting in a fight with Kristin Chenoweth!) 😆@ohmaryplay pic.twitter.com/GLAepWF9rW