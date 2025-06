Tamara de Lempicka: Σε δημοπρασία του Sotheby’s η «όμορφη Ραφαέλα»

Όταν η Ταμάρα ντε Λεμπίτσκα (Tamara de Lempicka) συνάντησε για πρώτη φορά την νεαρή εργαζόμενη του σεξ Ραφαέλα στο Μπουά ντε Μπουλόν του Παρισιού, μαγεύτηκε.

Θυμούμενη εκείνη τη συνάντηση, η καλλιτέχνις χαρακτήρισε τη Ραφαέλα ως «την ομορφότερη γυναίκα που έχω δει ποτέ».

Πρόσθεσε: «Τεράστια μαύρα μάτια, υπέροχα αισθησιακά χείλη, υπέροχο σώμα. Τη σταματώ και της λέω: “Δεσποινίς, είμαι ζωγράφος και θα ήθελα να ποζάρετε για μένα. Θα το κάνατε;” Μου απαντά: “Ναι. Γιατί όχι;”»

Ήταν η αρχή μιας έντονης σχέσης – η Λεμπίτσκα και η Ραφαέλα έγιναν ερωμένες, και η Ραφαέλα αποτέλεσε το μοντέλο σε αρκετά από τα σημαντικότερα γυμνά της ζωγράφου, συμπεριλαμβανομένου του έργου «La Belle Rafaëla» του 1927. Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς και μελετητές ως «ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γυμνά του αιώνα» και «η κορυφαία στιγμή της καλλιτεχνικής πορείας της Λεμπίτσκα».

Famed artist Tamara de Lempicka works on one of her distinctive stylized Art Deco portraits at her home in Beverly Hills, 1940. Via Tamara de Lempicka Estate. pic.twitter.com/YUQZvAIOMR