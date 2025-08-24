Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τώρα πάλι μαζί» - Η φωτογραφία με τον πατέρα και τον παππού του

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο δημοσιογράφος και γνωστός συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε στα 79 του χρόνια.

Σύμφωνα με τον γιο του, Λάμπρο, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του και την Κυριακή εξέπνευσε.

Μετά το «αντίο» στον πατέρα του μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτησή του στα social media νωρίτερα σήμερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το απόγευμα της Κυριακής προχώρησε σε μία νέα, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά μία φωτογραφία του πατέρα με τον παππού του.

Πρόκειται για μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του και αείμνηστος ηθοποιός, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Τώρα πάλι μαζί» γράφει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή 40 χρόνια μετά τον θάνατο του παππού του.