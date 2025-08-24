«Ας μας βομβαρδίσουν μέσα στο σπίτι μας»: Εκατοντάδες κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τη Γάζα

Ισραηλινά αεροσκάφη και τανκς σφυροκοπούν τα ανατολικά και βόρεια προάστια της Πόλης της Γάζας, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι αρνούνται να αφήσουν τα σπίτια τους.

Το Ισραήλ δήλωσε αποφασισμένο να συνεχίσει τη «στρατιωτική επιχείρηση» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη Λωρίδα της Γάζας, βομβαρδίζοντας χιλιάδες κτίρια και σπίτια.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν συνεχή εκρήξεις από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής στις περιοχές Ζεϊτούν και Σουτζάγια, ενώ παράλληλα τανκς έβαλαν κατά σπιτιών και δρόμων στη γειτονική συνοικία Σάμπρα και πλήθος κτηρίων ανατινάχθηκαν στη βόρεια περιοχή της Τζαμπαλίγια.

Οι εκρήξεις φώτισαν τον ουρανό και προκάλεσαν πανικό, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τη Γάζα, την ώρα που άλλοι δηλώνουν πως προτιμούν να πεθάνουν παρά να φύγουν.

Περίπου οι μισοί από τους σχεδόν 2.000.000 κατοίκους της Γάζας ζουν αυτή τη στιγμή στην Πόλη της Γάζας. Μερικές χιλιάδες έχουν ήδη φύγει, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους με οχήματα ή χειροκίνητα καροτσάκια. «Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές αναγκάστηκα να πάρω τη σύζυγό μου και τις τρεις μας κόρες και να φύγω από το σπίτι μας στη Γάζα», είπε στο Reuters ο 40χρονος Μοχάμαντ. «Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, αλλά δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο. Αν ξεκινήσει ξαφνικά η εισβολή, θα χρησιμοποιήσουν βαριά όπλα», συνέχισε.



Παράλληλα, άλλοι κάτοικοι επέμειναν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά τους βομβαρδισμούς. «Δεν φεύγουμε. Ας μας βομβαρδίσουν μέσα στο σπίτι μας» ανέφερε η 31χρονη Άγια, μητέρα οκτώ παιδιών, προσθέτοντας πως δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν μια σκηνή, αλλά ούτε για να πληρώσουν τη μεταφορά τους. «Πεινάμε, φοβόμαστε και δεν έχουμε λεφτά», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ ενέκρινε νωρίτερα μέσα στον μήνα, ένα σχέδιο για ευρεία στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας. Δεν αναμένεται ωστόσο να προχωρήσει σε πλήρη εισβολή στο, κατά κύριο λόγο, κατεστραμμένο κέντρο της πόλης για μερικές ακόμη εβδομάδες, αφήνοντας περιθώριο σε μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ να προσπαθήσουν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Παρόλα αυτά, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τους σφοφδρούς βομβαρδισμούς στην πόλη και τις γύρω περιοχές, ανακοινώνοντας νωρίτερα σήμερα ότι επέστρεψαν σε μάχες στην περιοχή της Τζαμπαλίγια τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, υποσχέθηκε να συνεχιστεί η επιχείρηση, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και την εσωτερική δυσαρέσκεια, ενώ λίγες ημέρες πριν δήλωσε ότι η Πόλη της Γάζας θα ισοπεδωθεί, εκτός κι αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν έχει πρόθεση για κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια συμφωνία αποτελεί «τον μόνο τρόπο να επιστρέψουν οι όμηροι», κατηγορώντας τέλος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι φέρει την ευθύνη για τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από Reuters