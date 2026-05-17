Τα λείψανα αρχαίας Ρωμαίας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε νοσοκομείο

Η γυναίκα πιστεύεται ότι κατείχε υψηλή κοινωνική θέση

Φωτ.: Colchester Archaeological Trust/BBC
Η ανακάλυψη μιας ταφής της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε ένα πρώην νοσοκομείο της Βρετανίας, χαρακτηρίστηκε «θεαματική» από έναν αρχαιολόγο.

Η γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι κατείχε υψηλή κοινωνική θέση, βρέθηκε θαμμένη σε ένα διακοσμημένο φέρετρο από μόλυβδο στον χώρο του πρώην Νοσοκομείου της Κομητείας του Έσσεξ.

Ο Άνταμ Γουάιτμαν, του Αρχαιολογικού Ιδρύματος του Κόλτσεστερ, δήλωσε: «Αυτή είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ρωμαϊκές ταφές στις οποίες έχουμε εργαστεί στο Κόλτσεστερ τα τελευταία χρόνια».

Με το όνομα «Κυρία του Λέξντεν», το φέρετρο και τα λείψανά της πρόκειται να εκτεθούν στο κέντρο επισκεπτών του Ρωμαϊκού Κυκλικού Θεάτρου της πόλης.

Η ανακάλυψη Ρωμαίας και τα κτερίσματα

Τα λείψανα συνοδεύονταν από καρφίτσες μαλλιών από γαγάτη και σπάνιες γυάλινες φιάλες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα ήταν περίπου 20-30 ετών και πιθανόν να μεγάλωσε στο Κόλτσεστερ.

Οι μελέτες τους υποδηλώνουν ότι η ταφή της είχε οργανωθεί με προσοχή.

Η ανάλυση υπολειμμάτων εντόπισε λιβάνι και γύψο μέσα στο φέρετρο και ρητίνες σε ένα από τα γυάλινα αγγεία, προσφέροντας μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίστηκε το σώμα μετά το θάνατο.

Ο Γουάιτμαν, διευθυντής αρχαιολογίας του ιδρύματος, δήλωσε: «Το διακοσμημένο φέρετρο είναι από μόνο του ένα πανέμορφο αντικείμενο. Ωστόσο, είναι ο συνδυασμός του φέρετρου, των κτερισμάτων και των επιστημονικών στοιχείων που καθιστά αυτή την ταφή τόσο συναρπαστική».

Η ταφή ανακαλύφθηκε κατά τα τελικά στάδια των ανασκαφικών εργασιών στο χώρο του πρώην νοσοκομείου, όπου κατασκευάζονται 120 κατοικίες.

Το 2021 ανακαλύφθηκε επίσης ένα τμήμα ρωμαϊκού δρόμου στην τοποθεσία της Λέξντεν Ρόουντ.

Οι επισκέπτες της νέας έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν τι αποκάλυψε η επιστημονική ανάλυση για τη ζωή της.

Ο Ρόμπερτ Μέιζφιλντ, διευθυντής αρχαιολογικών εργασιών στην Tetra Tech Consulting Ltd, δήλωσε ότι πρόκειται για την «πιο εντυπωσιακή» ανακάλυψη που έχει δει ποτέ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ασχολείται με ανασκαφές σε ρωμαϊκούς τάφους.

«Η νεαρή γυναίκα ήταν προφανώς πολύ αγαπητή στην οικογένειά της και στην κοινότητά της», πρόσθεσε.

Η έκθεση θα διαρκέσει ένα χρόνο.

Με πληροφορίες από BBC

