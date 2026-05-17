Έμπολα: «Παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης» κήρυξε ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σχετικά με τον Έμπολα, τόνισε ότι δεν συνίσταται το κλείσιμο των συνόρων

Λήψη προστατευτικών μέτρων στο Κονγκό για τον Έμπολα / Φωτ.: EPA
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω της επιδημίας Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, αφού τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί πάνω από 300 ύποπτα κρούσματα και 88 θανάτους.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ, ανακοίνωσε την Κυριακή την ενεργοποίηση του υψηλότερου επιπέδου συναγερμού για τη δημόσια υγεία σχετικά με τον Έμπολα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση δεν πληροί τα κριτήρια πανδημίας όπως εκείνα της Covid-19.

Σε ανάρτησή του στο X, ο ΠΟΥ τόνισε ότι δεν συνιστάται το κλείσιμο διεθνών συνόρων.

Έμπολα: Η σπάνια παραλλαγή που μεταδίδεται σε Κονγκό και Ουγκάντα

Οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το τρέχον ξέσπασμα προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, μια σπάνια παραλλαγή του Έμπολα για την οποία δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες. Παρότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20 επιδημίες Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, αυτή είναι μόλις η τρίτη φορά που εντοπίζεται η συγκεκριμένη παραλλαγή.

Η εξάπλωση της νόσου του Έμπολα αναφέρθηκε αρχικά την Παρασκευή στην επαρχία Ιτούρι, στο ανατολικό Κονγκό, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. Το Σάββατο, τα Africa Centres for Disease Control and Prevention ανακοίνωσαν 336 ύποπτα κρούσματα και 87 θανάτους.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, όλα τα κρούσματα εκτός από δύο έχουν καταγραφεί στο Κονγκό. Τα δύο περιστατικά στην Ουγκάντα εντοπίστηκαν στην πρωτεύουσα Καμπάλα.

Οι αρχές της Ουγκάντας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ένας ασθενής που είχε ταξιδέψει από το Κονγκό πέθανε σε νοσοκομείο της Καμπάλα, ενώ ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε και δεύτερο κρούσμα στην πόλη. Όπως σημειώνεται, οι δύο ασθενείς δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, αν και αμφότεροι είχαν ταξιδέψει από το Κονγκό.

Ο ιός Bundibugyo εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή Bundibugyo της Ουγκάντας κατά την επιδημία του 2007-2008, όταν μολύνθηκαν 149 άνθρωποι και πέθαναν 37. Η δεύτερη εμφάνισή του καταγράφηκε το 2012 στην πόλη Ιζίρο του Κονγκό, με 57 κρούσματα και 29 θανάτους.

Έμπολα: Τα δεδομένα από την Αφρική

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, προκαλώντας σοβαρή αιμορραγία και ανεπάρκεια οργάνων.

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τον Έμπολα.

Προκαταρκτικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) στην πρωτεύουσα Κινσάσα ανίχνευσαν τον ιό σε 13 από τα 20 δείγματα που αναλύθηκαν, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Από τους 65 θανάτους, οι τέσσερις αφορούσαν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με το CDC Africa.

Σύμφωνα με το BBC έχουν αναφερθεί κι άλλα ύποπτα κρούσματα στην επαρχία Ιτούρι και  αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση. Η κυβέρνηση του Κονγκό δεν έχει ακόμη κηρύξει επίσημα τον συναγερμό για επιδημία, αλλά σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις άμεσα.

Με πληροφορίες από Associated Press, BBC

