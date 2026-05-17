Χαβιέ Μπαρδέμ: «Δουλεύω περισσότερο από ποτέ παρά τις δηλώσεις μου για τη Γάζα»

Ξεκαθάρισε πως οι τοποθετήσεις του για το παλαιστινιακό, δεν επηρέασαν τις προτάσεις που του έγιναν για νέες ταινίες

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, στέλνει μήνυμα ειρήνης στα βραβεία Emmy / Φωτ.: EPA
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δήλωσε ότι η ανοιχτή κριτική του απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα όχι μόνο δεν έβλαψε την καριέρα του, αλλά συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο AFP στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών 2026, όπου βρίσκεται για την προώθηση της νέας του ταινίας, υποστήριξε ότι το δημόσιο κλίμα γύρω από τη Γάζα και την Παλαιστίνη έχει αρχίσει να αλλάζει: «Είναι σημαντικό να μπορείς να εκφράζεις την άποψή σου, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν και άλλοι που διαφωνούν».

Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χαβιέ Μπαρδέμ τοποθετείται για το παλαιστινιακό και τις πράξεις του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς κατά τη διάρκεια των φετινών Όσκαρ, είχε δηλώσει: «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Χαβιέ Μπαρδέμ: «Έχω την τύχη να μπορώ να δουλέψω»

Την ίδια στιγμή, άλλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ έχουν υποστηρίξει ότι πλήρωσαν επαγγελματικό τίμημα για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σχετικά με τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ανάμεσά τους και η Σούζαν Σάραντον, η οποία έχει δηλώσει ότι είδε τις επαγγελματικές προτάσεις να μειώνονται μετά την κριτική που άσκησε στο Ισραήλ.

Ο Μπαρδέμ πάντως είπε ότι στη δική του περίπτωση συνέβη το αντίθετο.

«Δεν με ανησυχεί, γιατί έχω την τύχη να μπορώ να δουλεύω. Βρίσκομαι σε μια θέση όπου μπορώ να εκφράζομαι γνωρίζοντας ότι συνεχίζω να έχω προτάσεις για δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαβιέ Μπαρδέμ.

«Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται πως δεν θα τους ξανακαλέσουν εξαιτίας αυτών που λένε, αλλά εγώ δεν έχω αυτή την εμπειρία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή αυτή συνδέεται με μια μετατόπιση στη δημόσια συζήτηση γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα.

«Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο, με καλούν ακόμη περισσότερο γιατί η αφήγηση αλλάζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ελέγχεται πλέον τόσο από εκείνους που την έλεγχαν πάντα. Τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες όταν στηρίζεις ή δικαιολογείς μια γενοκτονία όπως αυτή που συμβαίνει. Και η κοινωνία το γνωρίζει αυτό», κατέληξε ο ηθοποιός.

Χαβιέ Μπαρδέμ: Η παρέμβασή του για τη Γάζα στα Όσκαρ

Όπως ειπώθηκε, κατά την απονομή του Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ ξεκίνησε την ομιλία του στο βήμα λέγοντας «όχι στον πόλεμο και ελευθερία στην Παλαιστίνη», κάτι που προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό στην τελετή απονομής των βραβείων.

Ο Μπαρδέμ φορούσε επίσης μια καρφίτσα με το σύνθημα «όχι στον πόλεμο» και μια άλλη που υποστηρίζει την Παλαιστίνη.

Μάλιστα, σε συνέντευξη που έδωσε στα φετινά βραβεία Όσκαρ ο Μπαρδέμ τόνισε ότι «είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μπορεί κανείς να ανήκει στην κινηματογραφική κοινότητα και ταυτόχρονα να είναι ένας πολίτης που χρησιμοποιεί αυτό το τεράστιο βήμα για να καταγγείλει την αδικία».

Αξίζει, αντίστοιχα, να αναφερθεί πως τον Φεβρουάριο, ο Μπαρδέμ ήταν ένας από τους πάνω από 100 διάσημους που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία επικρίνουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για τη «σιωπή» του σχετικά με τη Γάζα.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

