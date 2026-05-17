Μετρό: Σε ποιους σταθμούς αλλάζει από σήμερα το ωράριο λειτουργίας

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία τεσσάρων σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας θα ισχύσουν από το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι ρυθμίσεις συνδέονται με τη συνέχιση των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό, τα οποία θα πραγματοποιούνται στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο» κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40 από Κυριακή έως και Πέμπτη, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι ο σταθμός «Αττική» θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στο δρομολόγιο Κηφισιά – Πειραιάς.

Μετρό: Οι τελευταίοι συρμοί στους σταθμούς της Γραμμής 2

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό», συμπληρώνουν σχετικά οι Σταθερές Συγκοινωνίες.

Ως προς τους τελευταίους συρμούς της Γραμμής 2 του Μετρό, θα αναχωρούν ως εξής:

από ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:28 ,

, από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30 ,

, από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32 ,

, από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33 ,

, από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34 ,

, από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31 ,

, από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34 ,

, από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36 ,

, από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και

και από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39 ,

, από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια: