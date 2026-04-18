Τα απολιθώματα γίνονται τέχνη: Έκθεση στο Άμστερνταμ «ξανασυστήνει» τους δεινόσαυρους

Τι περιλαμβάνεται στη σχετική έκθεση - Θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο

Κρεμασμένο απολίθωμα δεινοσαύρου / Φωτ.: Amsterdamian
Στο Άμστερνταμ, μια νέα έκθεση επιχειρεί να μετατρέψει την περίοδο των δεινοσαύρων σε αισθητική εμπειρία, φέρνοντας τα απολιθώματα έξω από το αυστηρά επιστημονικό τους πλαίσιο και μέσα στον χώρο της τέχνης.

Στην έκθεση «Relics», που φιλοξενείται στο Art Zoo (εκθεσιακός χώρος στο Άμστερνταμ), ένα κρανίο τρικεράτοπα ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών αιωρείται από μια λεπτή μεταλλική λωρίδα και περιστρέφεται πάνω από ένα γλυπτό από κοράλλια, αποτελώντας το κεντρικό έκθεμα.

Το έργο ανήκει στο δημιουργικό δίδυμο Jaap Sinke και Ferry van Tongeren, που παρουσιάζει συνολικά εννέα συνθέσεις οι οποίες συνδυάζουν επιστήμη και τέχνη.

Άμστερνταμ: Ο στόχος της έκθεσης με τους δεινόσαυρους

Στόχος των καλλιτεχνών είναι να αναδείξουν την αισθητική διάσταση των απολιθωμάτων, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται με εκπαιδευτικό τρόπο σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Όπως εξηγεί ο van Tongeren, επιδίωξαν να δώσουν στα εκθέματα «μια πιο μνημειακή μορφή» και «μεγαλύτερο κύρος».

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης οστά βασιλοσαύρου, ενός θαλάσσιου θηλαστικού που ζούσε πριν από έως και 40 εκατομμύρια χρόνια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μορφή γλυπτού, αντί για την κλασική αναπαράσταση σκελετού. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, τα μουσεία φυσικής ιστορίας έχουν σημαντική επιστημονική και εκπαιδευτική αξία, ωστόσο συχνά «στερούνται ενός στοιχείου που να αιχμαλωτίζει το βλέμμα». Αυτό αποτέλεσε και την αφετηρία για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Για την υλοποίηση των έργων συνεργάστηκαν με την ιταλική εταιρεία παλαιοντολογίας, τη Zoic, η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία απολιθωμάτων και την ανακατασκευή σκελετών δεινοσαύρων. Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης και ειδικός στην παλαιοντολογία, Iacopo Briano, η δημιουργία των εκθεμάτων απαιτεί «έναν εξαιρετικό συνδυασμό γνώσης και διαφορετικών διαδικασιών».

Αρχικά, προηγείται η σύνθετη διαδικασία εντοπισμού και συναρμολόγησης των οστών, σαν ένα παζλ. Στη συνέχεια, τα εύθραυστα ευρήματα μεταφέρονται με προσοχή, ώστε να ξεκινήσει η καλλιτεχνική επεξεργασία, μια διαδικασία που στην περίπτωση αυτής της έκθεσης διήρκεσε έως και δέκα χρόνια.

Η έκθεση, στην οποία το παλαιότερο έκθεμα είναι ένας σπόνδυλος δεινοσαύρου ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, έχει ανοίξει για το κοινό, και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Πολιτισμός / Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά, αλλά όχι ακριβώς ολόκληρος

Πολιτισμός / Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.
THE LIFO TEAM
Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό Half Man

Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
THE LIFO TEAM
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
THE LIFO TEAM
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
THE LIFO TEAM
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Πολιτισμός / Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 