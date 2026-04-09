Δεινόσαυροι σε δημοπρασία: Επιστήμονες ανησυχούν ότι απολιθώματα καταλήγουν σε ιδιώτες

Ένα σχεδόν πλήρες απολίθωμα δεινοσαύρου τύπου Τρικεράτοπα από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, με το όνομα «Trey», πουλήθηκε διαδικτυακά την περασμένη εβδομάδα έναντι 5,55 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας το πιο πρόσφατο παράδειγμα ανάλογων ευρημάτων που «πιάνουν» τεράστια ποσά στην αγορά.

Σύμφωνα με ειδικούς, η ζήτηση για τέτοια προϊστορικά αντικείμενα έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς εύποροι συλλέκτες επιδιώκουν να αποκτήσουν οστά, κρανία ή ακόμα και ολόκληρους σκελετούς από τα ερπετά που κάποτε κυριαρχούσαν στη Γη.

Μόνο την τελευταία εξαετία, τρία απολιθώματα πωλήθηκαν σε δημοπρασίες για πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια. Το 2020, το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι έδωσε 31,8 εκατ. για τον «Stan», έναν από τους πιο πλήρεις σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ, ενώ το 2024 ο δισεκατομμυριούχος Kenneth C. Griffin κατέβαλε 44,6 εκατ. για έναν τεράστιο Στεγόσαυρο, γνωστό ως «Apex».

A near-complete Triceratops fossil from the Late Cretaceous period, dubbed "Trey," sold online for $5.55 million last week, marking the latest in a list of dinosaur specimens to fetch colossal fees in commercial sales. https://t.co/07L1lvejaM pic.twitter.com/Xv7nEB7x1o — CNN International (@cnni) April 9, 2026

Δεινόσαυροι σε δημοπρασία: Η σχέση με το Χόλιγουντ

Έναν χρόνο αργότερα, ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά απολιθώματα Κερατόσαυρου πωλήθηκε στη Sotheby’s στη Νέα Υόρκη για 30,5 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση.

Η «τρέλα» για τους δεινόσαυρους δεν λείπει ούτε από το Χόλιγουντ: ενδεικτικά, ο Νίκολας Κέιτζ είχε αγοράσει κρανίο T. rex για 276.000 δολάρια, ενώ ο Ράσελ Κρόου είχε πληρώσει 35.000 για κεφάλι Μοσάσαυρου, που είδε στο σπίτι του Ντι Κάπριο.

Η πώληση του «Trey» οργανώθηκε από την Joopiter, πλατφόρμα δημοπρασιών που ίδρυσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς, η οποία μέχρι τώρα ειδικευόταν σε σύγχρονα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως παπούτσια και κάρτες αθλητών.

Ο πωλητής του απολιθώματος, ο 26χρονος συλλέκτης και επενδυτής κρυπτονομισμάτων Chaw Wei Yang, είχε αποκτήσει τον σκελετό πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, πραγματοποιώντας, όπως λέει, ένα παιδικό του όνειρο. Το απολίθωμα είχε βρεθεί στο Ουαϊόμινγκ το 1993 και για δεκαετίες εκτιθόταν σε μουσείο, πριν μεταφερθεί σε θησαυροφυλάκιο υψηλής ασφάλειας στη Σιγκαπούρη.

Γιατί πωλούν απολιθώματα δεινοσαύρων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, για πολλούς συλλέκτες, οι δεινόσαυροι αποτελούν «σίγουρη επένδυση» με συναισθηματική αξία. Για τους επιστήμονες, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η Εταιρεία Παλαιοντολόγων Σπονδυλωτών έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στις εμπορικές πωλήσεις σημαντικών απολιθωμάτων, ζητώντας να καταλήγουν σε ιδρύματα που τα διατηρούν για το κοινό και την έρευνα.

Ο παλαιοντολόγος Steve Brusatte από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μιλά για «εμπορευματοποίηση» της επιστήμης. Όπως επισημαίνει, ποσά της τάξης των 30 εκατομμυρίων θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν δεκαετίες έρευνας.

Παράλληλα, τα δημόσια μουσεία αδυνατούν πλέον να ανταγωνιστούν τους δισεκατομμυριούχους συλλέκτες. Αν και ορισμένα απολιθώματα συνεχίζουν να εκτίθενται -όπως ο «Apex» στο Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας- κανείς δεν εγγυάται ότι θα παραμείνουν προσβάσιμα στο μέλλον.

«Υπάρχει ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτά τα μοναδικά ευρήματα να χαθούν από το κοινό», προειδοποιεί ο Brusatte.

Στον αντίποδα, άλλοι ειδικοί, όπως ο Paul Barrett από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, υιοθετούν πιο πραγματιστική στάση. Υπενθυμίζουν ότι η επιστήμη της παλαιοντολογίας βασίστηκε διαχρονικά και σε ιδιώτες συλλέκτες που πωλούσαν ευρήματα.

Το πρόβλημα, λένε, δεν είναι η αγορά καθαυτή, αλλά οι «εκρηκτικές» τιμές που αλλάζουν τις ισορροπίες. Σε κάθε περίπτωση, η αυξανόμενη αξία των δεινοσαύρων αποκαλύπτει και κάτι θετικό: το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει τεράστιο.

«Δεν είναι καλό πρόβλημα, αλλά δείχνει ότι οι δεινόσαυροι εξακολουθούν να μας συναρπάζουν», λέει ο Brusatte. «Και αυτό είναι που κρατά ζωντανή την επιστήμη».

Με πληροφορίες από CNN

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Οι κροκόδειλοι ίσως αποκαλύπτουν ότι υπολογιζόταν λάθος η ηλικία των δεινοσαύρων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Ένας από τους μικρότερους δεινόσαυρους ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή