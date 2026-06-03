ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Πάντα πίστευα ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω»

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Disclosure Day, της νέας του ταινίας για εξωγήινη ζωή, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξηγεί πώς ο πατέρας του τον έκανε να πιστέψει από παιδί ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω.

The LiFO team
The LiFO team
Στίβεν Σπίλμπεργκ: Γιατί πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν Facebook Twitter
φωτογραφία: Tania Franco Klein
0

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο σινεμά των εξωγήινων με το Disclosure Day και, αυτή τη φορά, μιλά για κάτι που, όπως λέει, πίστευε από παιδί: ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Ο σκηνοθέτης του E.T. the Extra-Terrestrial, του Close Encounters of the Third Kind και του War of the Worlds είπε σε συνέντευξή του στο E! News ότι η πίστη του στην ύπαρξη νοήμονος ζωής πέρα από τη Γη ξεκίνησε από τον πατέρα του, Άρνολντ Σπίλμπεργκ.

«Πάντα πίστευα», είπε ο Σπίλμπεργκ. «Ακόμη και ως παιδί. Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός και δούλεψε στον πρώτο υπολογιστή της RCA, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Εκείνος έβαλε στο μυαλό μου ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν μιλούσε για τη Γη, μιλούσε για το σύμπαν».

Ο 79χρονος σκηνοθέτης θυμήθηκε ότι ο πατέρας του διάβαζε πολλή επιστημονική φαντασία και του έλεγε πως «υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω». Όπως είπε, αυτό τον έκανε να μεγαλώσει με την αίσθηση ότι η ύπαρξη ζωής πέρα από τον πλανήτη μας δεν ήταν κάτι απίθανο, αλλά σχεδόν αυτονόητο.

Ο Σπίλμπεργκ εξήγησε ότι όσο μεγάλωνε, η ιδέα αυτή ενισχύθηκε από ιστορίες, ντοκιμαντέρ, μαρτυρίες και πληροφορίες γύρω από το θέμα των UFO και της εξωγήινης ζωής. «Άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει πραγματικά και δεν μας το λένε», είπε.

Η νέα του ταινία, Disclosure Day, με τους Τζος Ο’Κόνορ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Έμιλι Μπλαντ, φαίνεται πως πατάει ακριβώς πάνω σε αυτή τη μακρά προσωπική εμμονή του σκηνοθέτη. Ο ίδιος είπε ότι κρατούσε σημειώσεις για τρία ή τέσσερα χρόνια, βασισμένες σε όσα άκουγε, σε ντοκιμαντέρ για το θέμα και σε μαρτυρίες ανθρώπων.

Ο στόχος του, όπως είπε, δεν ήταν να κάνει μια ταινία απλώς «απίστευτη», αλλά μια ταινία που να μοιάζει «αξιόπιστη». «Δεν ξεκίνησα θέλοντας να κάνω κάτι απίστευτο», ανέφερε. «Ξεκίνησα θέλοντας να κάνω κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ πιστευτό».

Ο Σπίλμπεργκ έχει επιστρέψει πολλές φορές στο θέμα της επαφής με το άγνωστο, αλλά το ενδιαφέρον του δεν ήταν ποτέ μόνο το θέαμα. Από το E.T. μέχρι τις Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, οι εξωγήινοι στο σινεμά του υπήρξαν συχνά τρόπος να μιλήσει για την παιδική πίστη, τον φόβο, την οικογένεια, τη μοναξιά και την ανάγκη επικοινωνίας.

Όσο για το τι θα έδειχνε ο ίδιος σε εξωγήινους αν εμφανίζονταν ποτέ στη Γη, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστικά σπιλμπεργκική. Δεν θα τους έδειχνε μία από τις δικές του ταινίες, είπε. Θα τους έδειχνε το It’s a Wonderful Life του Φρανκ Κάπρα.

Με στοιχεία από E! Online.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θανάσης Νεοφώτιστος: «Η γιαγιά μου μού έλεγε να μη φέρω γυναίκα με γαλάζια μάτια αλλά εγώ είμαι gay»

Πολιτισμός / Θανάσης Νεοφώτιστος: Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια που ένα ελληνικό χωριό έμαθε να φοβάται

Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του The Boy With the Light-Blue Eyes στο SXSW London, ο Έλληνας σκηνοθέτης μιλά στο Hollywood Reporter για την ταινία του, την Ήπειρο, το κακό μάτι και την κουίρ αλληγορία πίσω από ένα αγόρι που γεννήθηκε διαφορετικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man, σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ

Πολιτισμός / Τομ Χόλαντ: Πώς η Οδύσσεια του Νόλαν «έσωσε» το νέο Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη Sony να καθυστερήσει τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day για να μπορέσει να παίξει στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, μια απόφαση που, όπως λέει, τελικά βοήθησε την ταινία της Marvel
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρήκε τον Αντίνοο της Οδύσσειας κάπου ανάμεσα στο Casino και τον Batman

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον Αντίνοο της Οδύσσειας σαν ήρωα του Casino

Στη μεγάλη συνέντευξη του GQ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον μίλησε για τον «λίγο γλοιώδη» Αντίνοό του, τα λεοπάρ εσώρουχα που φαντάστηκε για τον ρόλο, αλλά και για την κριτική που είχε δεχθεί για το σώμα του στο Batman.
THE LIFO TEAM
ΒΑΛ ΚΙΛΜΕΡ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Πολιτισμός / «Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Σκηνοθέτης επιτίθεται στον Βαλ Κίλμερ μετά τον θάνατό του

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε τον Απρίλιου του 2025 από πνευμονία, έπειτα από πολυετή προβλήματα υγείας που συνδέονταν με καρκίνο στον λαιμό και τις θεραπείες που είχε ακολουθήσει
THE LIFO TEAM
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας

Πολιτισμός / Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila

Το έργο του Fe Avila παρουσιάζεται στη φετινή Carnegie International, την 59η διοργάνωση της ιστορικής έκθεσης στο Πίτσμπεργκ, με εικόνες όπου queer σώματα, φύση, διαμαρτυρία και επιθυμία συναντιούνται έξω από τους κανόνες της αρρενωπότητας
THE LIFO TEAM
Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Πολιτισμός / Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Η φωτογράφος Megha Singha καταγράφει νεαρές γυναίκες στην Ινδία που κινούνται ανάμεσα στην online ορατότητα, την παγκόσμια κουλτούρα της ομορφιάς και τις οικογενειακές προσδοκίες γύρω από τη θηλυκότητα.
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Πολιτισμός / Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Με αφορμή την τελευταία αναβίωση του Rufus Does Judy στο Royal Albert Hall, ο Ρούφους Γουέινραϊτ μιλά για την Τζούντι Γκάρλαντ, τον εθισμό, τα τρανς δικαιώματα, τη μητέρα του Kate McGarrigle και τα τραγούδια μιας Αμερικής που κάποτε έμοιαζε με υπόσχεση.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Μάικλ ήθελε να ελέγχει τα πάντα εκτός από την καταστροφή του

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Μάικλ δεν χόρεψε ποτέ ξανά όπως πριν

Το νέο βιβλίο Tonight the Music Seems So Loud του Σάτναμ Σανγκέρα ξαναδιαβάζει τον Τζορτζ Μάικλ ως pop ιδιοφυΐα, gay σύμβολο, παιδί ελληνοκυπριακής οικογένειας και άνθρωπο που έκρυβε την κατάρρευση πίσω από μια άψογη δημόσια εικόνα.
THE LIFO TEAM
Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Πολιτισμός / Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Η queer σειρά για το χόκεϊ κέρδισε 16 βραβεία στα Canadian Screen Awards, ενώ ο Χάντσον Γουίλιαμς μοιράστηκε τη νίκη του με τον συμπρωταγωνιστή του Κόνορ Στόρι με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral.
THE LIFO TEAM
«Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Πολιτισμός / «Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: A Portrait στην National Portrait Gallery του Λονδίνου, ο Λόρενς Σίλερ θυμάται τη γυμνή φωτογράφιση του 1962 και μια Μέριλιν που δεν παραδινόταν στον φακό, αλλά ήξερε να τον καθοδηγεί.
THE LIFO TEAM
Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Πολιτισμός / Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Το Man in a Black Scarf ζωγραφίστηκε το 1939, όταν ο Φρόιντ ήταν ακόμη μαθητής. Ο ίδιος το αποκήρυξε όσο ζούσε, αλλά νέα αρχειακά στοιχεία δείχνουν ότι τελικά ήταν δικό του.
THE LIFO TEAM
 
 