Ο Σπίλμπεργκ επιστρέφει στους εξωγήινους και οι πρώτες αντιδράσεις μιλούν για την καλύτερη ταινία του εδώ και 20 χρόνια

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κοιτάζει ξανά τον ουρανό και το Disclosure Day μοιάζει ήδη με τη μεγάλη sci-fi επιστροφή του

The LiFO team
Η Έμιλι Μπλαντ στο Disclosure Day του Στίβεν Σπίλμπεργκ. / Universal Pictures and Amblin Entertainment
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξανακοιτάζει τον ουρανό. Και αυτή τη φορά, οι πρώτες αντιδράσεις λένε ότι μπορεί να έχει κάνει την πιο δυνατή ταινία του εδώ και δύο δεκαετίες.

Το Disclosure Day, η νέα του ταινία επιστημονικής φαντασίας, προβλήθηκε ήδη σε δημοσιογράφους και κριτικούς στις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες πριν από την έξοδό της στις αίθουσες. Το πρώτο κύμα σχολίων είναι εντυπωσιακά θερμό, με αρκετούς να μιλούν για μια από τις καλύτερες στιγμές του Σπίλμπεργκ εδώ και πολλά χρόνια.

Η ταινία φαντάζεται τι θα συνέβαινε αν η ανθρωπότητα ερχόταν ξαφνικά αντιμέτωπη με την απόδειξη ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν. Είναι, δηλαδή, μια επιστροφή του σκηνοθέτη σε ένα πεδίο που έχει ο ίδιος σημαδέψει με ταινίες όπως οι Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, το E.T. ο Εξωγήινος και ο Πόλεμος των Κόσμων.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Έμιλι Μπλαντ, στον ρόλο μιας μετεωρολόγου από το Κάνσας Σίτι που, στη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, φαίνεται να καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη.

Δίπλα της, ο Τζος Ο’Κόνορ υποδύεται έναν άνδρα που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια στον κόσμο.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον και Γουάιατ Ράσελ. Το σενάριο έχει γράψει ο Ντέιβιντ Κεπ, παλιός συνεργάτης του Σπίλμπεργκ στα Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Ο Πόλεμος των Κόσμων και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Τη μουσική υπογράφει ο Τζον Γουίλιαμς, σε μία ακόμη συνεργασία με τον σκηνοθέτη.

Από τις πρώτες αντιδράσεις ξεχωρίζει ιδιαίτερα η Έμιλι Μπλαντ, με αρκετούς να μιλούν για μία από τις πιο ολοκληρωμένες ερμηνείες της καριέρας της. Άλλοι στάθηκαν στον συνδυασμό μυστηρίου, αγωνίας, ρομαντικής έντασης και κλασικού σπιλμπεργκικού δέους, ενώ η ταινία περιγράφηκε ήδη ως το πιο παράξενο φιλμ που έχει γυρίσει ο Σπίλμπεργκ.

Το Disclosure Day είναι η πρώτη ταινία του Σπίλμπεργκ μετά το The Fabelmans του 2022 και η πιο καθαρή επιστροφή του στο σινεμά των εξωγήινων εδώ και χρόνια. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

με στοιχεία από Hollywood Reporter

Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
THE LIFO TEAM
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
THE LIFO TEAM
Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
THE LIFO TEAM
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
 
 