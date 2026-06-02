ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ FE AVILA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ CARNEGIE INTERNATIONAL, ΤΗΝ 59Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΤΣΜΠΕΡΓΚ, ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΠΟΥ QUEER ΣΩΜΑΤΑ, ΦΥΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ

The LiFO team
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
0

Ο Fe Avila άργησε να πιάσει κάμερα· όταν άρχισε να φωτογραφίζει, είχε ήδη περάσει τα 35, εργαζόταν στη διαφήμιση και σπούδαζε ιστορία της τέχνης. Στην αρχή φωτογράφιζε τον σύντροφό του και φίλους. Πολύ γρήγορα, όμως, η φωτογραφία έγινε κάτι περισσότερο από εργαλείο καταγραφής: έγινε ένας τρόπος να κοιτάξει το σώμα αλλιώς, έξω από την πειθαρχία, έξω από τη ντροπή, έξω από όσα είχε μάθει για την αρρενωπότητα.

Στο έργο που παρουσιάζεται φέτος στη φετινή Carnegie International στο Πίτσμπεργκ, ο Fe Avila δημιουργεί έναν κόσμο από γυμνά σώματα, φύση, επιθυμία, διαμαρτυρία και τρυφερότητα. Τα σώματα στις φωτογραφίες δεν μοιάζουν να ζητούν άδεια. Δοκιμάζουν στάσεις, αγγίγματα, ρόλους και τρόπους ύπαρξης που δεν χωρούν εύκολα σε μια συνηθισμένη εικόνα του ανδρισμού.

Στην πρώτη σειρά, Docile Male, από το 2017, γυμνοί άνδρες εμφανίζονται πάνω σε βράχια, κορμούς δέντρων και άμμο. Δεν στέκονται επιθετικά απέναντι στον φακό. Λυγίζουν, ακουμπούν στη γη, κρύβουν τα πρόσωπά τους πίσω από φυτά, σκιές ή μέλη του σώματος. Η ανδρική μορφή μοιάζει να χάνει για λίγο την υποχρέωση να είναι σκληρή, κυρίαρχη, αδιαπέραστη.

Για τον Avila, η αρρενωπότητα υπήρξε από νωρίς δύσκολο πεδίο. Μεγάλωσε στο Σάο Πάολο της δεκαετίας του ’80, σε μια συντηρητική κοινωνία που έβγαινε από τη στρατιωτική δικτατορία και όπου τα πρότυπα του ανδρισμού παρέμεναν άκαμπτα. Η έλξη προς τους άνδρες έγινε προσωπική σύγκρουση, μέσα σε έναν κόσμο που ζητούσε πειθαρχία, σκληρότητα και σιωπή.

Οι φωτογραφίες μοιάζουν να απαντούν σε αυτή τη σύγκρουση χωρίς να την εξηγούν υπερβολικά. Γιατί οι άνδρες μαθαίνουν να φοβούνται την επιθυμία τους; Γιατί η αρρενωπότητα ζητά τόσο συχνά να ελέγχει το σώμα; Στις εικόνες του Avila, η επιθυμία δεν είναι απειλή. Είναι επιστροφή: στη φύση, στο άγγιγμα, στο παιχνίδι, στο βλέμμα, σε μια ελευθερία που δεν χρειάζεται να απολογηθεί.

Μετά το 2017, ο Avila άρχισε να φωτογραφίζει και την πολιτική ζωή της Βραζιλίας: διαδηλώσεις, πορείες, συγκρούσεις με την αστυνομία, τρανς και ιθαγενείς ακτιβιστές, αλλά και στιγμές χαράς στο καρναβάλι, στο Pride και στα υπόγεια πάρτι. Στο έργο του, το σώμα δεν είναι μόνο ιδιωτικό. Είναι και δημόσιο. Είναι το σημείο όπου η επιθυμία, η βία, η κοινότητα και η αντίσταση συναντιούνται.

Στην Carnegie International, η δουλειά του αποκτά μια πιο ανοιχτή μορφή. Οι εικόνες μοιάζουν με αρχείο σωμάτων που αρνούνται να μείνουν ακίνητα: γυμνά σώματα στη φύση, εραστές που φιλιούνται, άνθρωποι που χορεύουν στη βροχή, θρησκευτικές τελετές, αστικά τοπία, στιγμές τρυφερότητας και έντασης.

Υπάρχει σε αυτό το έργο κάτι ουτοπικό, αλλά όχι αφελές. Ο Fe Avila δεν φωτογραφίζει έναν κόσμο χωρίς βία ή ιστορία. Φωτογραφίζει μικρές στιγμές όπου το σώμα ξεφεύγει από τους κανόνες που του έχουν επιβληθεί. Στιγμές όπου η επιθυμία γίνεται τρόπος να υπάρξεις πιο ελεύθερα, έστω και για λίγο.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που οι εικόνες μοιάζουν τόσο ήσυχες και τόσο επικίνδυνες ταυτόχρονα.

Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Ο Fe Avila φωτογραφίζει την επιθυμία σαν έναν τόπο ελευθερίας Facebook Twitter
Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila Facebook Twitter
Σώματα χωρίς ντροπή: ο queer κόσμος του Fe Avila Facebook Twitter

Με στοιχεία από Aperture

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Πολιτισμός / Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Πολιτισμός / Η κουλτούρα των influencers στην Ινδία μέσα από τα υπνοδωμάτια των κοριτσιών που τη ζουν

Η φωτογράφος Megha Singha καταγράφει νεαρές γυναίκες στην Ινδία που κινούνται ανάμεσα στην online ορατότητα, την παγκόσμια κουλτούρα της ομορφιάς και τις οικογενειακές προσδοκίες γύρω από τη θηλυκότητα.
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Πολιτισμός / Γιατί ο Ρούφους Γουέινραϊτ επιστρέφει στην Τζούντι Γκάρλαντ όταν η Αμερική σκοτεινιάζει ξανά

Με αφορμή την τελευταία αναβίωση του Rufus Does Judy στο Royal Albert Hall, ο Ρούφους Γουέινραϊτ μιλά για την Τζούντι Γκάρλαντ, τον εθισμό, τα τρανς δικαιώματα, τη μητέρα του Kate McGarrigle και τα τραγούδια μιας Αμερικής που κάποτε έμοιαζε με υπόσχεση.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Μάικλ ήθελε να ελέγχει τα πάντα εκτός από την καταστροφή του

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Μάικλ δεν χόρεψε ποτέ ξανά όπως πριν

Το νέο βιβλίο Tonight the Music Seems So Loud του Σάτναμ Σανγκέρα ξαναδιαβάζει τον Τζορτζ Μάικλ ως pop ιδιοφυΐα, gay σύμβολο, παιδί ελληνοκυπριακής οικογένειας και άνθρωπο που έκρυβε την κατάρρευση πίσω από μια άψογη δημόσια εικόνα.
THE LIFO TEAM
Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Πολιτισμός / Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Η queer σειρά για το χόκεϊ κέρδισε 16 βραβεία στα Canadian Screen Awards, ενώ ο Χάντσον Γουίλιαμς μοιράστηκε τη νίκη του με τον συμπρωταγωνιστή του Κόνορ Στόρι με μια ατάκα που έγινε αμέσως viral.
THE LIFO TEAM
«Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Πολιτισμός / «Κι αν βγω από την πισίνα χωρίς τίποτα;»: Η Μέριλιν Μονρόε στην τελευταία της μεγάλη φωτογράφιση

Με αφορμή την έκθεση Marilyn Monroe: A Portrait στην National Portrait Gallery του Λονδίνου, ο Λόρενς Σίλερ θυμάται τη γυμνή φωτογράφιση του 1962 και μια Μέριλιν που δεν παραδινόταν στον φακό, αλλά ήξερε να τον καθοδηγεί.
THE LIFO TEAM
Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Πολιτισμός / Ο πίνακας που ο Λούσιαν Φρόιντ αρνιόταν μέχρι τέλους ότι ήταν δικός του εκτίθεται για πρώτη φορά

Το Man in a Black Scarf ζωγραφίστηκε το 1939, όταν ο Φρόιντ ήταν ακόμη μαθητής. Ο ίδιος το αποκήρυξε όσο ζούσε, αλλά νέα αρχειακά στοιχεία δείχνουν ότι τελικά ήταν δικό του.
THE LIFO TEAM
ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πολιτισμός / Ο Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών: Ο γιος του λέει ότι αποσύρθηκε οριστικά από τον κινηματογράφο

Η καριέρα του Κλιντ Ίστγουντ εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου
THE LIFO TEAM
 
 