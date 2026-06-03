Άλλαξε η διαδικασία που ένα νησί κηρύσσεται σε λειψυδρία - Πώς αποφασίζεται

Τις αλλαγές στη διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, με αφορμή την περίπτωση της Καρπάθου, περιέγραψε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η κήρυξη ενός νησιού σε καθεστώς λειψυδρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως θα συζητούσαμε το 2024».

Εξήγησε ότι «έχει αλλάξει η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας».

«Πλέον οι δήμοι υποβάλλουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο υπουργείο Κλιματικής κρίσης, όπου από κοινού με τη ΡΑΑΕΥ γνωμοδοτούν στο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια «διοικητική διαδικασία».

Λειψυδρία στην Κάρπαθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί

Σχετικά με την Κάρπαθο, σημείωσε ότι «παρά την καλή υδρολογική χρονιά, το φράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε το νησί, δεν μπορεί να διαθέσει ποσότητες εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια».

Ο κ. Κουτουλάκης τόνισε ότι «έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τον Δήμο στον οποίον έχει συνδράμει το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Εσωτερικών από κοινού μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να γίνει μια μόνιμη εγκατάσταση τουλάχιστον τριών αφαλατώσεων.

«Η Κάρπαθος έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά τα τελευταία χρόνια, επομένως πρέπει και οι υποδομές της να ακολουθήσουν», είπε, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή φάση υδρολογική της χρονιάς, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα».

Τέλος, σημείωσε ότι «η αφαλάτωση δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι αναγκαία λύση του συστήματος».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κάρπαθος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας