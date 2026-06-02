«Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Σκηνοθέτης επιτίθεται στον Βαλ Κίλμερ μετά τον θάνατό του

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του σκηνοθέτη Άνταμ Μάρκους για τον Βαλ Κίλμερ, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, καθώς τον χαρακτήρισε δημόσια «τον χειρότερο άνθρωπο» που είχε γνωρίσει ποτέ.

Ο Μάρκους, που είχε συνεργαστεί με τον Κίλμερ στην ταινία δράσης «Conspiracy» του 2008, δημοσίευσε ανάρτηση στο Threads στην οποία αναφερόταν με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στον ηθοποιό, γνωστό για τους ρόλους του ως Iceman στο «Top Gun» και Doc Holliday στο «Tombstone».

«Να μια φωτογραφία μου με τον ηλίθιο να προσπαθούμε να το βγάλουμε πέρα στα γυρίσματα του “Conspiracy”», έγραψε, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Ο σκηνοθέτης προχώρησε ακόμη περισσότερο, απαντώντας εκ των προτέρων σε όσους ενδεχομένως θα τον κατηγορούσαν επειδή μιλά αρνητικά για έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει.

«Και σε όσους θα πουν “μη μιλάς άσχημα για τους νεκρούς”, έχω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου», έγραψε. «Αν έκανε σήμερα έστω το ένα δέκατο απ’ όσα έκανε στο δικό μου πλατό, θα είχε γίνει cancel αμέσως».

Σε άλλη ανάρτηση χαρακτήρισε τον Κίλμερ «τον χειρότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ», προσθέτοντας ότι «αυτό λέει πολλά».

Οι αναρτήσεις διαγράφηκαν αργότερα, ενώ η Independent αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον πρώην μάνατζερ του Κίλμερ για σχόλιο χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει απάντηση.

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε την 1η Απριλίου του 2025 από πνευμονία, έπειτα από πολυετή προβλήματα υγείας που συνδέονταν με καρκίνο στον λαιμό και τις θεραπείες που είχε ακολουθήσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάτες του μιλούν δημόσια για δύσκολη συνεργασία μαζί του. Ο σκηνοθέτης Τζον Φρανκενχάιμερ είχε δηλώσει μετά την ταινία «The Island of Dr Moreau» το 1996: «Δεν μου αρέσει ο Βαλ Κίλμερ, δεν μου αρέσει η εργασιακή του συμπεριφορά και δεν θέλω να ξανασυνδεθώ μαζί του ποτέ».

Τα τελευταία χρόνια ο Κίλμερ είχε επιστρέψει περιορισμένα στον κινηματογράφο λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στον λαιμό. Η κατάσταση της υγείας του είχε επηρεάσει σημαντικά τη φωνή του και την ικανότητά του να εργάζεται.

Παρά τα προβλήματα, εμφανίστηκε ξανά το 2022 στο «Top Gun: Maverick», επαναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο του Iceman δίπλα στον Τομ Κρουζ.

Βαλ Κίλμερ: Εμφανίζεται μέσω AI σε νέα ταινία

Πρόσφατα, η εικόνα και η φωνή του χρησιμοποιήθηκαν και σε νέα κινηματογραφική παραγωγή μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι αδελφοί Κόερτ και Τζον Βούρχις ανακοίνωσαν ότι εξασφάλισαν τη συγκατάθεση των παιδιών του ηθοποιού για τη δημιουργία ψηφιακής εκδοχής του Κίλμερ στην ταινία «As Deep as the Grave».

Για τη δημιουργία του χαρακτήρα χρησιμοποιήθηκαν αρχειακά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις της φωνής του ηθοποιού.

Ο Κόερτ Βούρχις, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, υπερασπίστηκε την επιλογή στη διάρκεια του CinemaCon νωρίτερα φέτος.

«Είμαστε 100% βέβαιοι ότι ήταν η σωστή απόφαση για τη συγκεκριμένη ταινία και ανυπομονούμε ο κόσμος να τη δει και να την κρίνει μόνος του», δήλωσε.

Η υπόθεση επανέφερε παράλληλα τη συζήτηση στο Χόλιγουντ γύρω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την «επιστροφή» ηθοποιών που έχουν πεθάνει ή δεν μπορούν πλέον να εργαστούν, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία του θεάματος.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly