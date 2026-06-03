Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει τον Αντίνοο της Οδύσσειας σαν ήρωα του Casino

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν προσέγγισε τον Αντίνοο της Οδύσσειας σαν έναν αρχαιοπρεπή κακό. Τον είδε περισσότερο σαν έναν «λίγο γλοιώδη» τύπο από το Casino του Μάρτιν Σκορσέζε.

Μιλώντας στο GQ, στη μεγάλη συνέντευξη του περιοδικού για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πάτινσον αποκάλυψε ότι για τον μνηστήρα της Πηνελόπης είχε στο μυαλό του τον Τζέιμς Γουντς στο Casino. «Σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε αυτό στην Ιθάκη», είπε για τον χαρακτήρα του.

Η λεπτομέρεια που άρχισε ήδη να κυκλοφορεί περισσότερο είναι, φυσικά, καθαρά Πάτινσον: στις πρόβες κοστουμιών, ο ηθοποιός έλεγε ότι ήθελε να φορά λεοπάρ εσώρουχο, που να φαίνεται λίγο κάτω από το κοστούμι του Αντίνοου. Όπως είπε, ήθελε να ξεπροβάλλει λίγο κάτω από τη φούστα του χαρακτήρα, σαν «λαμπερή γούνα».

Στην Οδύσσεια του Νόλαν, ο Πάτινσον υποδύεται έναν από τους πιο επιθετικούς μνηστήρες της Πηνελόπης, την οποία παίζει η Αν Χάθαγουεϊ. Ο Ματ Ντέιμον κρατά τον ρόλο του Οδυσσέα, ενώ ο Τομ Χόλαντ παίζει τον Τηλέμαχο.

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Ο Πάτινσον είπε ακόμη ότι ήταν, όπως θυμάται ο ίδιος, ο μόνος από το καστ που ζήτησε να διαβάσει το σενάριο πριν πει το «ναι» στον Νόλαν. Όταν είπε στον σκηνοθέτη ότι ανυπομονούσε να το διαβάσει, εκείνος του απάντησε: «Θέλεις να το διαβάσεις; Όλοι οι άλλοι απλώς είπαν ναι».

Το GQ παρουσιάζει την ταινία ως τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα ο Νόλαν: 91 ημέρες γυρισμάτων, έξι χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και πάνω από 2 εκατομμύρια πόδια φιλμ IMAX. Ο Πάτινσον μπήκε στην παραγωγή ενώ τα γυρίσματα είχαν ήδη προχωρήσει και θυμήθηκε ανθρώπους του συνεργείου να επιστρέφουν στο ξενοδοχείο εξαντλημένοι, παρότι η ταινία βρισκόταν ακόμη περίπου στο ένα τρίτο της διαδρομής της.

Ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια των γυρισμάτων έγινε στη Φαβινιάνα, στη δυτική Σικελία, κοντά στο Castello di Santa Caterina. Για δύο εβδομάδες, ηθοποιοί και συνεργείο έπρεπε καθημερινά να ανεβαίνουν περίπου 900 πόδια σε υψόμετρο για να φτάσουν στο γύρισμα, ενώ μέρος του εξοπλισμού μεταφερόταν με ελικόπτερο. Ο Νόλαν, όπως φαίνεται από τη συνέντευξη, αντιμετώπισε την πρακτική δυσκολία όχι ως εμπόδιο, αλλά ως μέρος της ίδιας της εμπειρίας της ταινίας.

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Μέσα στην ίδια συνέντευξη, ο Πάτινσον μίλησε και για την επιστροφή του ως Μπρους Γουέιν στο The Batman: Part II. Ο ηθοποιός είπε ότι έφτιαξε γυμναστήριο στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς για να προετοιμαστεί για τη συνέχεια της ταινίας του Ματ Ριβς, ενώ απάντησε και στην παλιότερη κριτική για το σώμα του στο πρώτο Batman.

«Γυμναζόμουν κάθε μέρα», είπε, σχολιάζοντας όσους θεωρούσαν ότι δεν είχε δουλέψει αρκετά σωματικά για τον ρόλο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι κάποιες φορές έκανε προπόνηση δύο φορές την ημέρα, ακόμη και στις τρεις τα ξημερώματα. Ο ίδιος απέδωσε μέρος της κριτικής σε παλιότερες συνεντεύξεις του, όπου είχε ειρωνευτεί την ιδέα της υπερβολικής προπόνησης για έναν ρόλο. «Προσπαθούσα απλώς να ακουστώ cool», είπε.

Ο Πάτινσον αποκάλυψε επίσης ότι, όπως έμαθε από άνθρωπο της ομάδας των κασκαντέρ, τον περιμένουν έντεκα εβδομάδες νυχτερινών γυρισμάτων για το νέο Batman. «Κανείς δεν μου έχει στείλει καν πρόγραμμα», είπε, με τον γνωστό του αυτοσαρκασμό.

Ανάμεσα στον Αντίνοο της Οδύσσειας, τον κόσμο του Casino και την επιστροφή του στον Batman, ο Πάτινσον παραμένει ίσως ο πιο απρόβλεπτος σταρ της γενιάς του: αρκετά μεγάλος για να ανήκει στα τεράστια franchises, αρκετά αλλόκοτος για να μη χωρά ποτέ εντελώς μέσα τους.

Με στοιχεία από GQ, Entertainment Weekly