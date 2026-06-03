ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης

Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο, την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αναφέρει:

«Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Η παραίτηση υποβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην ΚΕ το Σάββατο (6/6) ενώ προηγείται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, με στελέχη του κόμματος να σχολάζουν πως «ο κατακερματισμός του χώρου τον μόνο που βοηθά είναι τον κ. Μητσοτάκη».

Οι κρίσιμες συνεδριάσεις αναμένεται να καθορίσουν την στρατηγική αλλά και τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 150 στελέχη του κόμματος μεταξύ των οποίων επτά βουλευτές.

Οι βουλευτές είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόλουλος, Ζεμπέκ Χουσείν, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη οι οποίοι παράλληλα αποχωρούν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Έτσι η Νέα Αριστερά μένει δίχως Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Στην επιστολή τους σημειώνουν ότι «αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση».