Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο ηθοποιός Όουεν Ρις Ντέιβις του «Twin Peaks: The Return»

Ο ηθοποιός Όουεν Ρις Ντέιβις, γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Γουίλσον στην αναβίωση της σειράς «Twin Peaks: The Return», πέθανε σε ηλικία 44 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Την είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός του, Ρόντρι Ντέιβις, με ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή.

Όπως έγραψε, ο ηθοποιός πέθανε «ξαφνικά, από φυσικά αίτια και ειρηνικά», ωστόσο σημείωσε ότι «παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του».

Όουεν Ρις Ντέιβις: Η ανάρτηση του αδελφού του

«Με βαθιά θλίψη, ο πατέρας μου κι εγώ μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο αδελφός μου, Όουεν, έφυγε από τη ζωή.

Η είδηση αυτή θα προκαλέσει μεγάλο σοκ σε πολλούς. Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του, η κατανόησή μας σε αυτό το στάδιο είναι ότι ο Όουεν πέθανε ξαφνικά, από φυσικά αίτια και ειρηνικά.

Η αγάπη, η φιλία και η γενναιοδωρία του Όουεν άγγιξαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Τα μηνύματα που λάβαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν βαθιά συγκινητικά και αποτελούν απόδειξη της επίδρασης που είχε σε τόσες ζωές.

Ο Όουεν είχε την τύχη να έχει περισσότερες από μία οικογένειες. Πέρα από τη βιολογική του οικογένεια, δημιούργησε εξαιρετικά στενούς, σχεδόν οικογενειακούς δεσμούς με πολλούς από τους πιο κοντινούς φίλους, συναδέλφους και αγαπημένους του ανθρώπους. Είμαι απίστευτα περήφανος που, ενώ ήταν αδελφός μου, υπήρξε επίσης αδελφός για τόσους άλλους. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απώλεια θα γίνει αισθητή από πάρα πολλούς ανθρώπους και βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας πόσο αγαπήθηκε.

Θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες όταν έρθει η ώρα, καθώς θα μαθαίνουμε περισσότερα και θα αρχίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες. Στο μεταξύ, ζητάμε ευγενικά λίγη ιδιωτικότητα, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή τη συντριπτική απώλεια και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο τις επόμενες ημέρες.

Σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας, για τα μηνύματά σας και που κρατάτε τον Όουεν στη σκέψη σας».

Ποιος ήταν ο Όουεν Ρις Ντέιβις

Ο Ντέιβις έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του «Twin Peaks» το 2017, τη συνέχεια της εμβληματικής σειράς που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Λιντς τη δεκαετία του 1990. Στη σειρά υποδύθηκε τον πράκτορα Γουίλσον.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε επίσης στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «The OA» του Netflix, ενώ συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Η Αλίκη Μέσα Από Τον Καθρέφτη» και το «A Serial Killer's Guide to Life».

Στην ανάρτησή του, ο αδελφός του ηθοποιού ανέφερε ότι η οικογένεια είναι συντετριμμένη από την απώλειά του και ευχαρίστησε όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης τις τελευταίες ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Με πληροφορίες από TMZ