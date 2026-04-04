ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Σε δημοπρασία σπάνιοι πίνακες του Κλωντ Μονέ - Ήταν σε ιδιωτική συλλογή

Οι δύο πίνακες του Κλωντ Μονέ απεικονίζουν τοπία και επανεμφανίστηκαν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα

The LiFO team
ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Sotheby's
0

Δύο σπάνιοι πίνακες του Κλωντ Μονέ αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δημοπρασίας Μοντέρνας και Σύχρονης Τέχνης του οίκου Sotheby's στο Παρίσι στα μέσα του μήνα.

Οι δύο αυτοί πίνακες του Κλωντ Μονέ απεικονίζουν τοπία και επανεμφανίστηκαν μετά από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η επανεμφάνισή τους σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους συλλέκτες όσο και για τους μελετητές, καθώς και τα δύο έργα αποτελούν παράδειγμα της αριστοτεχνίας του Γάλλου ζωγράφου, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του ιμπρεσιονισμού, σε κρίσιμες φάσεις της καριέρας του.

Ο πρώτος πίνακας, «Les Iles de Port-Villez» (1897), αποτυπώνει τον Σηκουάνα κοντά στο Ζιβερνί με τη χαρακτηριστική αλληλεπίδραση φωτός και νερού του Μονέ. Ζωγραφισμένος κατά την ώριμη περίοδο του, ο καμβάς αντανακλά τη γοητεία που του ασκούσαν οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, καθώς η επιφάνεια του ποταμού διαλύεται σε λαμπερές αντανακλάσεις.

ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Sotheby's

Ο δεύτερος πίνακας «Vétheuil, Effet du Matin» (1878), ανήκει σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, όταν ο Μονέ ζούσε στο Βετέιγ και πειραματιζόταν με το πρωινό φως.

Και τα δύο έργα παρέμειναν στην ίδια ιδιωτική οικογενειακή συλλογή για πάνω από έναν αιώνα και εμφανίζονται σε δημοπρασία για πρώτη φορά από τότε που αποκτήθηκαν αρχικά.

Οι πίνακες εκτιμάται ότι θα πωληθούν μεταξύ 12 και 18 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια - 19,5 εκατομμύρια δολάρια).

ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Sotheby's

Οι πίνακες θα πωληθούν σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι στις 16 Απριλίου 2026.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

