Το πρώτο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day»

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα το φετινό καλοκαίρι

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Sony Pictures/YouTube
Ο Τομ Χόλαντ φορά για άλλη μια φορά τη στολή του Spider-Man στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και της Marvel.

Η τέταρτη αυτόνομη ταινία του Spider-Man στο MCU θα βγει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Το «Brand New Day» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Χόλαντ επιστρέφει στις αίθουσες ως ο χαρακτήρας της Marvel μετά την υπερπαραγωγή του 2021 «Spider-Man: No Way Home».

Η ταινία αυτή απέφερε περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, ενώ εισήγαγε τις εκδοχές του Spider-Man της Sony με τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ στο MCU.

Τώρα, το «Brand New Day» ανατρέπει το status quo του Spider-Man και παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια στολή για την νέα ταινία του Χόλαντ.

Το νέο τρέιλερ του Spider-Man

Στο τέλος της ταινίας «No Way Home», ο Πίτερ Πάρκερ κάνει μια τεράστια θυσία για να σώσει τη Νέα Υόρκη και το πολυδιάστατο σύμπαν από την καταστροφή — η οποία προκλήθηκε κατά λάθος από το ξόρκι του Doctor Strange, που έφερε εγκληματίες και αντιπάλους του Spider-Man, όπως τον Green Goblin και τον Doctor Octopus, στο MCU από άλλες διαστάσεις.

Για να γλιτώσει το σύμπαν από την καταστροφή, ο Πίτερ Πάρκερ συμφωνεί να κάνει όλους στον κόσμο να ξεχάσουν την πραγματική του ταυτότητα (η οποία αποκαλύφθηκε από τον Mysterio στο τέλος του «Spider-Man: Far From Home»). Αυτό σημαίνει ότι η κοπέλα του MJ (Ζεντάγια), ο καλύτερος φίλος του Νεντ (Τζέικομπ Μπάταλον) και όλοι οι άλλοι ξεχνούν ότι ο Πίτερ Πάρκερ είναι ο Spider-Man. Μόνος και πενθώντας για το θάνατο της θείας του Μέι (Μαρίσα Τομέι), ο Πίτερ Πάρκερ φοράει μια νέα στολή και ξεκινά για άλλη μια φορά να σώσει τον κόσμο.

Στο «Brand New Day» εμφανίζονται πολλά νέα και γνωστά πρόσωπα από το σύμπαν της Marvel.

Με πληροφορίες από Variety

