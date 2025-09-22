ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τομ Χόλαντ: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα του «Spider-Man»

Η παραγωγή της ταινίας έχει ανασταλεί προσωρινά μετά το περιστατικό - Ποια η κατάσταση του ηθοποιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τομ Χόλαντ: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα του «Spider-Man» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Τομ Χόλαντ / EPA
0

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Τομ Χόλαντ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Spider-Man».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ο Τομ Χόλαντ χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής, πέφτοντας στο πλατό.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ότι υπεβλήθη σε εξετάσεις για διάσειση.

Πρόσωπο που εργάζεται στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον ηθοποιό, δήλωσε πως «κληθήκαμε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παρασχεθεί βοήθεια σε ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό. Ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα», μιλώντας στην εφημερίδα «Sun».

Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» έχει ανασταλεί προσωρινά μετά το περιστατικό, ενώ μάλιστα ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να αναρρώσει ο πρωταγωνιστής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας του ηθοποιού, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο γιος του θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό».

Με πληροφορίες από Daily Mail

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Ποιοι και τι διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά σχολεία του καθεστώτος των Ταλιμπάν - Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια αρνείται να στείλει τα κορίτσια της;
LIFO NEWSROOM
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητά να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις της Δευτέρας

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να ακυρωθούν οι μισές σημερινές πτήσεις

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών την Κυριακή ακυρώθηκαν 45 αναχωρήσεις και 30 αφίξεις. Δεν υπήρξαν σημαντικές ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου και Μπράντενμπουργκ του Βερολίνου
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Διεθνή / ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Η Washington Post αναφέρει ότι η ανακοίνωση θα γίνει, παρά το γεγονός ότι οι ιατρικές οδηγίες δείχνουν πως το φάρμακο -γνωστό ως παρακεταμόλη- είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν: «Αδύνατη» κάθε συμφωνία για επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ, απαντά η Καμπούλ στις απειλές Τραμπ

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Αδύνατη» κάθε συμφωνία για επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ, απαντά η Καμπούλ στις απειλές Τραμπ

«Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη» τόνισε ανώτερος αξιωματούχος στο υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν
LIFO NEWSROOM
 
 