Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.

Photo: Alex Welsh
Πριν γίνει ο Άντονι Μπουρντέν που γνώρισε ο κόσμος, υπήρξε ένας νεαρός που έλεγε ότι δεν ήταν πραγματικά μάγειρας, αλλά συγγραφέας που είχε προσποιηθεί ότι ήξερε να μαγειρεύει.

Αυτόν τον Μπουρντέν δείχνει το πρώτο τρέιλερ του Tony, της νέας ταινίας της A24, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του νεαρού άνδρα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή μιας διαδρομής που αργότερα θα τον έκανε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, ανήσυχες και αγαπημένες μορφές της σύγχρονης κουλτούρας του φαγητού.

Η ταινία του Ματ Τζόνσον δεν επιχειρεί να χωρέσει όλη τη ζωή του Μπουρντέν σε ένα συμβατικό βιογραφικό φιλμ. Εστιάζει σε ένα καθοριστικό καλοκαίρι στο Provincetown της Μασαχουσέτης, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν ο νεαρός Tony πιάνει δουλειά σε εστιατόριο και αρχίζει να πλησιάζει, σχεδόν άτσαλα, τον κόσμο της κουζίνας.

Στο τρέιλερ, ο Σέσα εμφανίζεται ως ένας Μπουρντέν πριν από τον μύθο: αμήχανος, προκλητικός, περίεργος, γεμάτος νεύρο και επιθυμία να ζήσει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει μπροστά του. «Δεν είμαι πραγματικά μάγειρας. Είμαι συγγραφέας. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει, σε μια φράση που συμπυκνώνει τον άνθρωπο που θα μετέτρεπε αργότερα την κουζίνα, το ταξίδι και την αφήγηση σε ενιαία γλώσσα.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας Facebook Twitter
Ο Αντόνιο Μπαντέρας και ο Ντόμινικ Σέσα στην ταινία Tony, για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν. Photo: Courtesy of A24

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Εμίλια Τζόουνς, ο Λίο Γούντολ, η Νταγκμάρα Ντομίντσικ, ο Ριτς Σόμερς και ο Σταύρος Χαλκιάς. Ο Αντόνιο Μπαντέρας υποδύεται έναν βραζιλιάνικης καταγωγής εστιάτορα που παίρνει τον νεαρό Tony υπό την προστασία του.

Ο Ματ Τζόνσον, γνωστός από το BlackBerry, σκηνοθετεί την ταινία. Το σενάριο υπογράφουν οι Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου, ενώ η A24 θα κυκλοφορήσει το Tony στις αμερικανικές αίθουσες τον Αύγουστο.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας ότι το Tony δεν είναι ένα τυπικό βιογραφικό φιλμ και δεν προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή. Αντίθετα, παρουσιάζει μια ερμηνεία μιας περιόδου που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, αλλά μπορεί να διαβαστεί ως αρχή της περιέργειας, της πείνας για εμπειρία και της έντονης σχέσης του Μπουρντέν με τον κόσμο.

Ο Άντονι Μπουρντέν έγινε διεθνώς γνωστός με το Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, το βιβλίο του 2000 στο οποίο έβγαλε την κουζίνα από τη γυαλιστερή της βιτρίνα και την παρουσίασε ως χώρο έντασης, εργασίας, χάους, εξάρτησης, επιθυμίας και επιβίωσης.

Αργότερα, μέσα από εκπομπές όπως το No Reservations και το Parts Unknown, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο αναζητώντας όχι απλώς φαγητό, αλλά ιστορίες, ανθρώπους, πολιτικές και μικρές αλήθειες που δεν χωρούσαν στον τουριστικό οδηγό. Για τη δουλειά του στην τηλεόραση κέρδισε έξι βραβεία Emmy.

Ο Μπουρντέν πέθανε το 2018, σε ηλικία 61 ετών. Από τότε, η δημόσια εικόνα του έχει μείνει ανάμεσα στον σεφ, τον συγγραφέα, τον ταξιδευτή και τον άνθρωπο που έμαθε σε ένα τεράστιο κοινό να βλέπει το φαγητό όχι ως lifestyle, αλλά ως τρόπο να πλησιάζεις τον κόσμο.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Variety και A24

