ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος

Ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές και φιναλίστ στα Βραβεία Πούλιτζερ, με έργα σε λογοτεχνία, μη μυθοπλασία, ποίηση και βιογραφία να ξεχωρίζουν

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ ΒΙΒΛΙΑ Facebook Twitter
To «Angel Down» του Μπεν Χ. Γουίντερς, που πήρε το βραβείο Πούλιτζερ Λογοτεχνίας
0

Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα οι φετινοί νικητές και οι φιναλίστ των βραβείων Πούλιτζερ στον χώρο του βιβλίου, με συνολικά 19 έργα να ξεχωρίζουν στις κατηγορίες της λογοτεχνίας, της μη μυθοπλασίας, των απομνημονευμάτων, της ποίησης, της βιογραφίας και της ιστορίας.

Στην κατηγορία της λογοτεχνίας, το βραβείο απέσπασε το μυθιστόρημα «Angel Down» του Ντάνιελ Κράους, ένα φιλόδοξο και ιδιαίτερο έργο που εκτυλίσσεται στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας στρατιωτών που έρχονται αντιμέτωποι με έναν πεσμένο άγγελο στο πεδίο της μάχης. Το βιβλίο ξεχωρίζει και για τη μορφή του, καθώς είναι γραμμένο ως μία ενιαία πρόταση.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Ο συγγραφέας Μπεν Χ. Γουίντερς, γράφοντας στους New York Times, το χαρακτήρισε «καταιγιστικό πολεμικό μυθιστόρημα» και επαίνεσε το εντυπωσιακό φινάλε του, παρατηρώντας ότι, καθώς τελειώνει με κόμμα αντί για τελεία, δεν έχει μια ξεκάθαρη κατάληξη.

Στην ίδια κατηγορία, φιναλίστ ήταν τα έργα «Audition» της Κέιτι Κιταμούρα και «Stag Dance: A Novel and Stories» της Τόρεϊ Πίτερς.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Ιστορία

Στην κατηγορία της ιστορίας, το βραβείο απονεμήθηκε στο «We the People: A History of the U.S. Constitution» της Τζιλ Λεπόρ, μια εκτενή μελέτη για τις προσπάθειες τροποποίησης του αμερικανικού Συντάγματος μέσα στον χρόνο.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Η συγγραφέας, ιστορικός στο Χάρβαρντ, εστιάζει σε λιγότερο γνωστά πρόσωπα και κινήματα, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα αλλαγής αποτελεί βασικό στοιχείο του ίδιου του Συντάγματος. Όπως σημειώνει, η λήθη αυτής της δυναμικής συνιστά παρανόηση της ίδιας της φύσης του. 

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion and Catastrophic Miscalculation» του Σκοτ Άντερσον και «Born in Flames: The Business of Arson and the Remaking of the American City» του Μπεντς Άνσφιλντ.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Nonfiction

Στην κατηγορία του nonfiction, το βραβείο απονεμήθηκε στο «There Is No Place for Us: Working and Homeless in America» του Μπράιαν Γκόλντστοουν, ένα έργο που εξετάζει το φαινόμενο των εργαζόμενων αστέγων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βιβλίο επικεντρώνεται σε ανθρώπους που, παρά το γεγονός ότι εργάζονται, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος στέγασης. Ο συγγραφέας αφηγείται ιστορίες κατοίκων της Ατλάντα που δουλεύουν πολλές ώρες αλλά παραμένουν σε οικονομικό αδιέξοδο, αναγκαζόμενοι να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους ή να φιλοξενούνται προσωρινά από φίλους.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Η κριτικός Τζένιφερ Σαλάι χαρακτήρισε το βιβλίο «εξαιρετικό επίτευγμα δημοσιογραφικής έρευνας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που συγκινεί αλλά και προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στην ίδια κατηγορία, φιναλίστ ήταν τα έργα «A Flower Traveled in My Blood» της Χέιλι Κοέν Γκίλιλαντ, που αφηγείται την ιστορία γυναικών που αναζήτησαν παιδιά τα οποία είχαν αφαιρεθεί βίαια από τις οικογένειές τους, καθώς και το «Mother Emanuel» του Κέβιν Σακ, που καταγράφει δύο αιώνες ιστορίας γύρω από ένα ιστορικό αφροαμερικανικό εκκλησιαστικό κέντρο.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Απομνημονεύματα

Στην κατηγορία των απομνημονευμάτων, το βραβείο απέσπασε το «Things in Nature Merely Grow» της Γιγιούν Λι, ένα βαθιά προσωπικό έργο που καταγράφει την απώλεια των δύο γιων της, οι οποίοι αυτοκτόνησαν σε νεαρή ηλικία.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Η συγγραφέας περιγράφει το πένθος της ως μια εμπειρία που μοιάζει με «άβυσσο», ενώ η κριτική έκανε λόγο για ένα βιβλίο «σπάνιο και συγκλονιστικό», που δεν αποφεύγει την οδύνη αλλά την αντιμετωπίζει κατά μέτωπο.

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «I’ll Tell You When I’m Home: A Memoir» της Χάλα Αλιάν, «Clam Down: A Metamorphosis» της Ανέλιζ Τσεν και «Bibliophobia: A Memoir» της Σάρα Τσιχάγια.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Ποίηση

Στην κατηγορία της ποίησης, το βραβείο απονεμήθηκε στη συλλογή «Ars Poeticas» της Τζουλιάνα Σπαρ, η οποία εστιάζει στη σχέση της λογοτεχνίας με την πολιτική και το κράτος.

Στο έκτο της βιβλίο, η Σπαρ αγγίζει μια ευρεία γκάμα θεμάτων — από την κλιματική αλλαγή μέχρι την άνοδο της άκρας δεξιάς — θέτοντας στο επίκεντρο τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ποίηση στη σύγχρονη εποχή. «Το βασικό ερώτημα του βιβλίου είναι τι μπορεί να κάνει η ποίηση σε τέτοιες στιγμές και ποιος είναι ο ρόλος της», είχε δηλώσει η ίδια με αφορμή την έκδοσή του.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Στους φιναλίστ περιλαμβάνονται οι συλλογές «I Imagine I Been Science Fiction Always» του Ντάγκλας Κίρνι και «The Intentions of Thunder: New and Selected Poems» της Πατρίσια Σμιθ.

Βραβεία Πούλιτζερ 2026: Βιογραφία

Στην κατηγορία της βιογραφίας, το βραβείο απέσπασε το «Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution» της Αμάντα Βέιλ, που φωτίζει τη ζωή των αδελφών Σάιλερ, γνωστών μορφών της αμερικανικής ελίτ στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης.

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος Facebook Twitter

Όπως γράφουν οι New York Times,  η αφήγηση δίνει τόσο ζωντανή διάσταση στις προσωπικότητές τους, που «επισκιάζουν ακόμη και την ίδια την Αμερικανική Επανάσταση και τις πολιτικές συγκρούσεις που ακολούθησαν».

Στους φιναλίστ της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα έργα «The Life and Poetry of Frank Stanford» του Τζέιμς ΜακΓουίλιαμς και «True Nature: The Pilgrimage of Peter Matthiessen» του Λανς Ρίτσαρντσον.

Με πληροφορίες από New York Times

 
 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
THE LIFO TEAM
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
THE LIFO TEAM
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
THE LIFO TEAM
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
THE LIFO TEAM
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
THE LIFO TEAM
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
THE LIFO TEAM
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Jarvis Cocker πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Πολιτισμός / Ο Τζάρβις Κόκερ πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορά.
THE LIFO TEAM
 
 