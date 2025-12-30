ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πόσα εισιτήρια έκοψε ο «Καποδίστριας» στο τετραήμερο των Χριστουγέννων

Η ταινία κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις κινηματογραφικές αίθουσες

0

Το τετραήμερο των Χριστουγέννων έφερε στην κορυφή των εισιτηρίων τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, με τον Αντώνη Μυριαγκό στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις κινηματογραφικές αίθουσες, με αρκετές προβολές να πραγματοποιούνται σε γεμάτες αίθουσες σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ταινία έκοψε πανελλαδικά 144.712 εισιτήρια στο πρώτο της τετραήμερο. Η επίδοση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025 και, παράλληλα, την καλύτερη εκκίνηση που έχει σημειώσει φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο «Καποδίστριας» καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς εισιτήρια από προ-προβολές, ενώ στην ίδια μέτρηση κατατάσσεται δεύτερος και στο σύνολο των ταινιών των τελευταίων 15 ετών, ανεξαρτήτως προέλευσης.

