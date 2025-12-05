Γιάννης Σμαραγδής: Τιμήθηκε στη Νέα Υόρκη όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία του, «Καποδίστριας»

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα προβολών του Museum of the Moving Image στη Νέα Υόρκη.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε παρουσία του σκηνοθέτη και της Ναταλίας Καποδίστρια, απογόνου του Ιωάννη Καποδίστρια ενώ εκεί ήταν και ο Μίνως Μάτσας που επιμελήθηκε τη μουσική της ταινίας.

Γιάννης Σμαραγδής: Ποιοι έδωσαν το παρών στην παγκόσμια πρεμιέρα

Συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας» ήταν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και η Παγκρητική Ένωση Αμερικής. Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής (ΠΕΑ), κ. Νίκος Καστρινάκης, δήλωσε: «Μεγάλη τιμή είναι ότι αυτή η ταινία ξεκινά από ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνισμού της Διασποράς, τη Νέα Υόρκη. Είναι μια, σε ύψιστο βαθμό, συγκινητική ταινία που εμπνέει ελληνισμό, ενότητα και αγγίζει την ψυχή κάθε Έλληνα. Ο Γιάννης Σμαραγδής, και έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς τους Κρήτες, τιμά τον ελληνισμό με τα έργα του και με την παρακαταθήκη που αφήνει για τις επόμενες γενιές».

Στην προβολή παρευρέθηκαν η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κα Λίνα Μενδώνη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Άγη Μπαλτά, και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά. Παρέστησαν επίσης ο εκδότης του «Εθνικού Κήρυκα» Νέας Υόρκης και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Διαματάρης, ο Πρόεδρος του ΠΣΚ και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΠΕΑ, κ. Νίκος Καστρινάκης, ο καθηγητής κ. Νίκος Αλεξίου, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου κ. Βασίλης Ματαράγκας, ο κ. Νίκος Μπάρδης από το Pan Gregorian, το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης στη Νέα Υόρκη για το 2026 κ. Λου Κάτσος καθώς και πολλά διακεκριμένα μέλη της ομογένειας από την ευρύτερη περιοχή.

Γιάννης Σμαραγδής: Τιμήθηκε στη Νεα Υόρκη

Τον σκηνοθέτη τίμησε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό, και ο κ. Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στο ταξίδι της δημιουργίας της ταινίας, στα εμπόδια που χρειάστηκε να ξεπεραστούν, καθώς και στη σημασία της διασποράς για τον Ελληνισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι Έλληνες μπορούν ξανά να μεγαλουργήσουν με σύμπνοια και ενότητα.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν εισηγήσεις, ανάμεσα στις οποίες και του προέδρου του ΠΣΚ, ο οποίος ανέδειξε το πώς «ο Ιωάννης Καποδίστριας μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους μας. Οργανισμοί όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τον Πόντο, τη Θράκη, την Ήπειρο, την Κύπρο, τα Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και με ευρύτερους οργανισμούς όπως το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, μπορούν να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο: το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ελληνισμού. Σκοπός του δεν θα είναι ποιος θα ηγηθεί ή θα προεδρεύει, αλλά το να επικοινωνούμε, να συντονιζόμαστε και να είμαστε πραγματικά ενωμένοι σε κάθε ανάγκη του έθνους μας. Στόχος είναι, έως το καλοκαίρι του 2026, να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής, ώστε να παραμείνουμε ενωμένοι, ανιδιοτελείς και πραγματικά μαζί».

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με γεύμα που προσέφερε ο φιλόξενος Σύλλογος Κρητών «Μίνως» της Νέας Υόρκης στην Αστόρια.

Η πρεμιέρα, και μια σειρά εκδηλώσεων οργανώθηκαν από την Πρωτοβουλία «Γνώθι Σαυτόν», την Ελληνική Κινηματογραφική Εταιρεία ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, την Ιόνιο Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επτανησίων, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλληνίων και Ιθακησιωτών, το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο (HANC), την Επιχειρηματική και Πολιτιστική Συμμαχία Ανατολικής Μεσογείου (EMBCA) και την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης με συντονιστή το Ηelleniscope.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

