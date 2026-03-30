Πώς προέκυψε το όνομα «Μαρινέλλα»

Το όνομα πίσω από την έμπνευση - Τι είχε πει η σπουδαία ερμηνεύτρια στη LiFO

The LiFO team
The LiFO team
Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, ως Κυριακή - η «Κική» μιας εξαμελούς οικογένειας που κάποτε θα γινόταν μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

Μεγαλώνοντας, το ταλέντο της δεν άργησε να ξεχωρίσει. Η σκηνή την κέρδισε νωρίς, και μαζί της ήρθαν τα φώτα, η αναγνώριση, η διαρκής παρουσία στο επίκεντρο. Οι απορίες για τη ζωή της αναρίθμητες. Μία από τις πιο συνήθεις, γιατί «Μαρινέλλα»;

«Το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου» είπε τον Ιούνιο του 2024 στον Γιάννη Πανταζόπουλο και τη LiFO. «Η Κική, το στερνοπούλι μιας εξαμελούς οικογένειας. Σήμερα έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά. Τους άλλους, δυστυχώς, τους χάσαμε. Σκληρές οι παιδικές μνήμες, αφού μεγάλωσα την εποχή του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου», πρόσθεσε στην αρχή της τελευταίας συνέντευξης που έδωσε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα γύρω από τον μύθο «Μαρινέλλα», ήταν και η προέλευση του ονόματός της.

«Το 1956 ήταν η χρονιά-σταθμός που έγινα η "Μαρινέλλα" κι αυτό οφείλεται στον Τόλη Χάρμα, με τον οποίο συνεργαζόμασταν στο κέντρο "Πανόραμα"», είπε στη LiFO για να προσθέσει, ότι: «Η έμπνευση του ήρθε από το ομώνυμο τραγούδι του. "Κορίτσι μου, είναι δυνατό να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου; Για τραγουδίστρια σε πήραμε, όχι για δακτυλογράφο", μου είπε τότε και κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα και μέσω του Στέλιου Ζαφειρίου γνώρισα τον Στέλιο Καζαντζίδη».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μαρινέλλας ΕΔΩ 

Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου θα τελεστεί η κηδεία της Μαρινέλλας. Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η οικογένειά της έδωσε λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στην ιέρεια του ελληνικού πενταγράμμου και απηύθυνε παράλληλα έκκληση.

Η  ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».
 

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / «Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της
ΚΙΜ ΝΟΒΑΚ ΣΙΝΤΝΕΙ ΣΟΥΙΝΙ ΤΑΙΝΙΑ

Πολιτισμός / Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η ταινία «Scandalous», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, θα αφηγείται τη σχέση της Νόβακ με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του '50
THE LIFO TEAM
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / «Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της
THE LIFO TEAM
