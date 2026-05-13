Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται 10ήμερο με μπόρες, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Αστάθεια με έντονα φαινόμενα για τις επόμενες τουλάχιστον δέκα ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο

Φωτ. αρχείου Unsplash
Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο εικοσιτετράωρο το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του για τον καιρό το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει πιο έντονη τις επόμενες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, από σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ, αναμένεται να αναπτυχθεί αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τις επόμενες ημέρες το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός από αύριο και για περίπου δέκα μέρες θα είναι ασταθής σε όλη τη χώρα.

Θα υπάρχουν εναλλαγές αέριων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και πιο θερμός αέρας θα επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η “σύγκρουση” δημιουργεί αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν. Ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός, αλλά θα έχει καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές.

Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται την Πέμπτη στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου.

Εκεί μπορεί να εκδηλωθούν καταιγίδες, που κάποιες φορές θα είναι έντονες με χαλάζι ή κεραυνούς, αλλά δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

