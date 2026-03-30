Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου θα τελεστεί η κηδεία της Μαρινέλλας.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η οικογένειά της έδωσε λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στην ιέρεια του ελληνικού πενταγράμμου και απηύθυνε παράλληλα έκκληση.

Η ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στην σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Μαρινέλλα, η ζωή της κορυφαίας τραγουδίστριας

Το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938.

«Το σπίτι μας ήταν ένα ημιυπόγειο στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου. Η Κική, το στερνοπούλι μιας εξαμελούς οικογένειας. Σήμερα έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά. Τους άλλους, δυστυχώς, τους χάσαμε. Σκληρές οι παιδικές μνήμες, αφού μεγάλωσα την εποχή του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου. Ανήκω σε μια γενιά η οποία ωρίμασε γρήγορα. Ήμουν παιδάκι σε χρόνια που κυριαρχούσαν οι κακουχίες, οι ελλείψεις και οι στερήσεις» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη LiFO.

«Πείνα και μπόλικο κρύο που κανείς σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι μεν ατελείωτα παιχνίδια σε χωμάτινους δρόμους αλλά και τα πάντα μετρημένα. Από τη μια ο παράδεισος της παιδικής ηλικίας με την ανεμελιά και απ’ την άλλη η αγριότητα και οι συμφορές. Βιώματα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Το σημαντικότερο ήταν, όμως, ότι το σπίτι μας ξεχείλιζε από αγάπη. Ζούσαμε φτωχικά, αλλά ευτυχισμένα. Κι αυτό οφείλεται στους γονείς μας. Μια φράση που με ακολουθεί ακόμη και σήμερα είναι: ''Τι θα φάμε;''. Ξορκίζαμε τους φόβους μας με το φαγητό. Αυτή είναι μια συνήθεια που πήρα απ’ τους γονείς μου, οι οποίοι κατάγονταν από τον Πόντο και πριν έρθουν στην Ελλάδα ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη» είχε προσθέσει.

Στα 17 της, ακολούθησε ως ηθοποιός τον θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Το 1956, η Μαρινέλλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια γιατί της έδιναν καλύτερη αμοιβή. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο «Πανόραμα» της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας την βάφτισε καλλιτεχνικά «Μαρινέλλα», εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του.

Τον Αύγουστο του 1957, συνδέθηκε με τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή, ο οποίος πηγαίνοντας να συναντήσει τον Στέλιο Ζαφειρίου, την άκουσε να λέει ένα τραγούδι που εκείνος είχε πρωτοπεί λίγο νωρίτερα στη δισκογραφία, το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφειρίου τη σύστησε στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας ήταν το τραγούδι «Σταλιά - σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη, που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το τραγουδήσει στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Όμως αρνήθηκε, και η Μαρινέλλα ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το πει εκείνη.

Τραγουδούσε επαγγελματικά από το 1956 έως το 2024, κυκλοφορώντας πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία. Ήταν διάσημη, κατά κύριο λόγο, σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά είχε και διεθνή αναγνώριση και σταδιοδρομία. Ξεχώρισε για την έκταση της φωνής της και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρίθηκε και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, υπέστη σοβαρό και εκτεταμένο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, καθώς τραγουδούσε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, στις 21 Ιανουαρίου 2025, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.