Policy Exchange: Η Βρετανία δεν θα απολογηθεί για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

To Policy Exchange, γνωστό think tank της Βρετανίας, δημοσίευσε άρθρο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την πιθανότητα επιστροφής ή δανεισμού στην Ελλάδα.

Το Policy Exchange υποστηρίζει ότι η Βρετανία δεν θα απολογηθεί για τα Γλυπτά και θα πρέπει να αντισταθεί στην πίεση να τα επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Τα Γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο τα εκθέτει για περισσότερα από 200 χρόνια και θεωρούνται ευρέως ως τα σημαντικότερα αντικείμενα ολόκληρης της συλλογής του.

»Τα τελευταία 40 χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση ζητά την επιστροφή τους στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μουσείο διαπραγματεύεται τώρα μια συμφωνία που περιλαμβάνει κάποιο είδος μακροπρόθεσμου μερικού δανεισμού. Έτσι, υπάρχουν τρεις επιλογές: να κρατηθούν, να δανειστούν ή να επιστραφούν» γράφει στην ανάλυσή του.

Κατόπιν παραπέμπει σε μια «έγκυρη μελέτη», όπως την χαρακτηρίζει, του ιστορικού Σερ Νόελ Μάλκομ ο οποίος αναλύει όλα τις παραμέτρους.

«Η μελέτη διαπιστώνει ότι:

-ο ισχυρισμός ότι η αφαίρεση των γλυπτών από τον Έλγιν ήταν παράνομη είναι ψευδής,

-ο ισχυρισμός περί εξαναγκαστικής δωροδοκίας είναι ψευδής,

-ο ισχυρισμός ότι ενήργησε ενάντια στις σαφείς επιθυμίες της ελληνικής κοινότητας είναι σίγουρα αναπόδεικτος και πιθανώς ψευδής,

-ο ισχυρισμός ότι οι ενέργειές του έσωσαν τα Γλυπτά από μια συνεχιζόμενη διαδικασία σοβαρών ζημιών και καταστροφής είναι σίγουρα αληθινός».

Όσον αφορά τα σημερινά επιχειρήματα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών, ο ιστορικός συνεχίζει:

«Ο ισχυρισμός ότι αυτό θα επανασυναρμολογούσε το αρχικό έργο τέχνης είναι ψευδής. Επίσης ο ισχυρισμός ότι η ελληνική ταυτότητα πλήττεται ουσιαστικά από την απουσία τους από την Ελλάδα είναι υπερβολικός».

Σχετικά με τα σημερινά επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των Γλυπτών του Παρθενώνα, διαπιστώνει ότι:

«Για περισσότερα από 200 χρόνια έχουν γίνει μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βρετανίας. Η απομάκρυνσή τους θα έβλαπτε το κύρος του Βρετανικού Μουσείου. Η αφαίρεσή τους θα αντιμετωπιστεί ως προηγούμενο για πολλές μελλοντικές επιστροφές αντικειμένων».

Όσον αφορά την ιδέα ενός μακροπρόθεσμου δανεισμού στην Αθήνα, υποστηρίζει ότι:

«Το Βρετανικό Μουσείο δεν πρέπει να δανείζει αντικείμενα σε χώρα ή ίδρυμα που δεν αναγνωρίζει την έγκυρη κυριότητα του Μουσείου επί των αντικειμένων αυτών, όποιες υποσχέσεις και αν δώσει η Αθήνα ή όποια αντικείμενα και αν προσφέρει σε προσωρινή ανταλλαγή. Οι κίνδυνοι να μην επιστραφούν στο Λονδίνο είναι πολύ μεγάλοι».

Καταλήγει δε σημειώνοντας: «η μόνη χώρα της οποίας η επιθυμία να τα εκθέσει δημιουργεί ένα πραγματικά άλυτο πρόβλημα είναι η Ελλάδα, ακριβώς λόγω των αξιώσεων που προβάλλει».

Τέλος συνιστά:

-πρώτον η κυβέρνηση να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της για τη διατήρηση των Γλυπτών και να μην προβεί σε καμία αλλαγή στον ισχύοντα νόμο, ο οποίος δεν επιτρέπει στο Μουσείο να τα παραχωρήσει, και

-δεύτερον το Μουσείο θα πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική δανεισμού του, αποκλείοντας ρητά το δανεισμό σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν την κυριότητα του Μουσείου επί των σχετικών αντικειμένων.

