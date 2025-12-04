ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γκόλντι Χον: «Δεν μπορεί απλά να έχει φύγει» - Η συγκινητική αναφορά στη φίλη της Νταϊάν Κίτον

Η ηθοποιός απέτισε φόρο τιμής στη φίλη της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο σε ηλικία 79 ετών, φανερά συγκινημένη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. Getty Images
Η Γκόλντι Χον απέτισε φόρο τιμής στη φίλη της, Νταϊάν Κίτον, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Gala που διοργανώνει το περιοδικό «Hollywood Reporter», για να τιμήσει γυναίκες που ξεχωρίζουν στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο σε ηλικία 79 ετών, και η Γκόλντι Χον θέλησε να πει λίγα λόγια για την καλή της φίλη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Gala το βράδυ της Τετάρτης, στο Beverly Hills της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, όπως διακρίνεται και στο βίντεο, η ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μιλώντας για την αείμνηστη ηθοποιό σε μια αίθουσα γεμάτη συναδέλφους κινηματογραφιστές και ηθοποιούς και άλλους.

«Είναι πάντα στο μυαλό μου, ήταν τόσο κοντά μου», ανέφερε καθώς το σπίτι της Ντάιαν Κίτον βρισκόταν ακριβώς από κάτω από το δικό της.

«Ζούσε ακριβώς από κάτω μου, μπορούσαμε να μιλάμε, γελούσαμε γιατί ήμασταν τόσο κοντά. Ήταν απλά το καλύτερο πράγμα να ξέρεις ότι ήταν ακριβώς από κάτω μου. Πάω στον κήπο με τα λουλούδια μου, τον κήπο με τις τριανταφυλλιές που κοίταζε στο σπίτι της και αναρωτιέμαι τι να κάνει τώρα» εξομολογείται.

«Δεν μπορεί απλά να έχει φύγει. Κανείς σαν αυτή δε θα έπρεπε ποτέ να πεθάνει. Έφερνε τόση χαρά, τόση ζωή, τόση ζωντάνια. Δεν υπήρχε τίποτα που δεν μπορούσε να κάνει, δεν υπήρχε κανένας κόσμος στον οποίο δεν μπορούσε να ζήσει, ήταν απλά ένα εξαιρετικό ανθρώπινο ον», συνέχισε.

Τέλος, ενθυμούμενη τη συνεργασία της με την Ντάιαν Κίτον στην ταινία The First Wives Club, χαρακτήρισε τον εαυτό της τυχερό.

Με πληροφορίες από ABCNews

LIFO NEWSROOM
 
 