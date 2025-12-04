Κλειστά σχολεία αύριο στην Αττική λόγω κακοκαιρίας Byron

Κλειστά σχολεία αύριο, Παρασκευή, στην περιφέρεια Αττικής λόγω των καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Byron, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron. Κλειστά θα είναι και τα νυχτερινά σχολεία σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, καθώς τα πολύ έντονα φαινόμενα που αναμένονται τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής καθιστούν τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δυνητικά επικίνδυνες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι αρκετές περιοχές της Αττικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία αύριο στην Αττική: Το μήνυμα Χαρδαλιά

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η Αττική βρίσκεται σε «Κόκκινο Συναγερμό», καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα χτυπήσουν κάθε περιοχή το ίδιο, αλλά οφείλουμε να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Είναι μια επιλογή ευθύνης», τόνισε ο περιφερειάρχης, ευχαριστώντας γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την κατανόηση.

Όπως σημειώνεται, από το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, έτοιμα να συνδράμουν όπου χρειαστεί, σε συντονισμό με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κακοκαιρία Byron: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για «επέλαση» της κακοκαιρίας Byron σχεδόν στη μισή χώρα τις τελευταίες ώρες, κάνει λόγο στην πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η κακοκαιρία Byron από τα ξημερώματα της Πέμπτης, πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά κεραυνούς, φαινόμενα που σύμφωνα με τους ειδικούς την Παρασκευή θα ενταθούν.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του ισχυρού αυτού κύματος κακοκαιρίας, προειδοποιεί αρχικά πως η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα.

Αναλυτικότερα, επισημαίνει πως σε κάποιες περιοχές θα κάνουν την εμφάνισή τους ακραία φαινόμενα, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί.