ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Από τον Πικάσο μέχρι τον Νταλί: Πώς γίνεται η πλαστογράφηση έργων τέχνης

Τρεις τρόποι για να εντοπίσετε έναν ψεύτικο πίνακα ζωγραφικής

Ελπίδα Μουρκάκου
Ελπίδα Μουρκάκου
Από τον Πικάσο μέχρι τον Νταλί: Πώς γίνεται η πλαστογράφηση έργων τέχνης Facebook Twitter
Φωτ. / BBC
0

Οι συνεχείς αποκαλύψεις σχετικά με την πλαστογράφηση έργων τέχνης μάς υπενθυμίζουν ότι η απάτη στον χώρο της τέχνης δεν είναι καινούργιο φαινόμενο – έχει τη δική της ιστορία.

Χρωστικές ουσίες, αδέξιες πινελιές και ύποπτες υπογραφές είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που εν τέλει προδίδουν έναν ψεύτικο πίνακα ζωγραφικής.

Κανόνας 1: Οι χρωστικές ουσίες μαρτυρούν τον αναχρονισμό

Για να γίνει κανείς πλαστογράφος έργων τέχνης, απαιτείται κάτι περισσότερο από επαρκείς καλλιτεχνικές ικανότητες. Δεν αρκεί να προσεγγίσει κανείς τις άτονες κουκκίδες ενός Ζορζ Σερά ή τους πυκνούς εκφραστικούς στροβιλισμούς του Βίνσεντ βαν Γκογκ. Πρέπει να γνωρίζει την ιστορία και την τεχνοτροπία της εποχής του ζωγράφου.

Η χρήση αναχρονιστικών χρωστικών ουσιών φαίνεται πως μπορεί να προδώσει τους πλαστογράφους, καθώς η χημική σύνθεση των χρωμάτων και η διαθεσιμότητά των υλικών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση ενός πορτρέτου του Αγίου Ιερώνυμου, που κάποτε αποδόθηκε στον Ιταλό ζωγράφο Παρμιτζανίνο, αποκάλυψε την ύπαρξη του πράσινου φθαλοκυανίνης, μιας συνθετικής χρωστικής που εφευρέθηκε το 1935, τέσσερις αιώνες αφότου έφτιαξε το έργο του ο αναγεννησιακός καλλιτέχνη.

Ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα υλικά που είναι εύκολο να προδώσουν ένα πλαστό έργο τέχνης είναι το τιτάνιο λευκό και το μαγγάνιο μπλε, σύγχρονες χημικές χρωστικές ουσίες. Συμπερασματικά, τα χρώματα και τα υλικά ενός πίνακα ζωγραφικής πρέπει να συμβαδίζουν με την εποχή που έζησε ο καλλιτέχνης.



Κανόνας 2: Ακολουθώντας την ιστορία του έργου

Πολύ συχνά, η απληστία μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση της αυθεντικότητας ενός έργου τέχνης, οδηγώντας τελικά σε διαστρεβλωμένα αποτελέσματα.

Ωστόσο, πρέπει πάντα να διερευνάται η ιστορία του, με την εξονυχιστική παρακολούθηση της διαδρομής πώλησης και έκθεσης του εκάστοτε πίνακα. Οι συλλέκτες συχνά δεν παρατηρούν την κραυγαλέα απουσία οποιουδήποτε ίχνους ενδεικτικού της προέλευσης ενός έργου: της προηγούμενης ιδιοκτησίας, του ιστορικού των εκθέσεων και των αποδεικτικών στοιχείων των πωλήσεων.

Είναι σημαντικό οι επίδοξοι αγοραστές να αξιολογούν την πιστότητα των εγγράφων που έχουν στα χέρια τους, διερευνώντας την προέλευσή τους. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν καταλόγους raisonnés με τα γνωστότερα έργα τους, μια ολοκληρωμένη καταγραφή που έχουν συνθέσει εμπειρογνώμονες. Αυτή περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και μια λεπτομερή ιστορία των προηγούμενων ιδιοκτητών του έργου. Σε περίπτωση που ένα έργο δεν βρίσκεται στον κατάλογο, αυτόματα η αξία του αμφισβητείται.

Ο γνωστός σουρεαλιστής ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί θεωρείται ένας από τους πιο πλαστογραφημένους καλλιτέχνες στον κόσμο, καθώς τα έργα του αναπαράγονται σχετικά εύκολα με την τεχνική της μεταξοτυπίας. Ωστόσο, το φαινόμενο έχει μειωθεί αισθητά, καθώς τα έργα του καταγράφονται σε αυτούς τους επίσημους καταλόγους μετά από αρκετά χρόνια έρευνας και μπορούν πλέον να εντοπιστούν διαδικτυακά.

Τα αυθεντικά έργα τέχνης συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας, το οποίο προέρχεται από αναγνωρισμένους φορείς, ενώ το ιστορικό ιδιοκτησίας, γνωστό ως provenance, αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο της γνησιότητάς του. Ο έλεγχος προέλευσης ενός έργου θεωρείται απαραίτητος για να εξακριβωθεί η γνησιότητά του.



Κανόνας 3: Το προσωπικό σημάδι του καλλιτέχνη

Το προσωπικό στυλ κάθε καλλιτέχνη είναι άμεσα συνδεδεμένο με το έργο του, άρα συνδέεται με τη γνησιότητα ή μη ενός πίνακα ζωγραφικής. Οι χειρονομίες των καλλιτεχνών –η μελετημένη και ταυτόχρονα ενστικτώδης πινελιά και η σχεδιαστική δεινότητα– μοιάζουν με δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στους καμβάδες. Η ελαφρότητα της αφής ή η ανθεκτικότητα της πινελιάς είναι εξαιρετικά δύσκολο να πλαστογραφηθούν.

Κάθε τίναγμα του πινέλου και κάθε κουκκίδα της πένας αφήνει ένα συγκεκριμένο στοιχείο πάνω στον καμβά, που το καθιστά μοναδικό. Κάθε ζωγράφος αναπτύσσει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζεται με την επιλογή θεμάτων, χρωμάτων και τεχνοτροπίας και ακολουθεί πιστά στην καλλιτεχνική του πορεία.

Ενδεικτικά, στο έργο του Πικάσο η «Μπλε Περίοδος» (περίπου 1901-1904) είναι μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις στην καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου. Χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι η επιλογή ψυχρών χρωμάτων, με το μπλε και το γαλαζοπράσινο να κυριαρχούν στους μονόχρωμους πίνακές του, και η αποτύπωση συγκεκριμένων θεμάτων όπως η φτώχεια, η μοναξιά και τα γηρατειά.

Το αναγνωρισμένο προσωπικό στυλ κάθε ζωγράφου αποτελεί μοναδικό στοιχείο γνησιότητας ενός πίνακα, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί από ειδικούς μέσα από συγκεκριμένες αναλύσεις. Αντίστοιχα, ένα πλαστό έργο προδίδεται από μικρές αδέξιες λεπτομέρειες κατά την εφαρμογή της αντίστοιχης τεχνικής.

Παράλληλα, η αυθεντικότητα ενός έργου τέχνης στηρίζεται στην εγκυρότητα της υπογραφής του καλλιτέχνη που φέρει. Η γραφή, η θέση και ο τρόπος που ενσωματώνεται η υπογραφή του στο κάδρο πρέπει να ταιριάζουν με το προσωπικό στυλ του ζωγράφου. Η ταυτοποίηση και ο ορθογραφικός της έλεγχος γίνεται με κατάλληλη επεξεργασία και οποιαδήποτε απόκλιση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες.

Συνοψίζοντας, ο εντοπισμός ενός πλαστού πίνακα ζωγραφικής δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί τη σύνθετη εμπειρία των ειδικών της τέχνης σε συνδυασμό με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων. Το σημαντικό είναι πως πλέον έχουμε στη διάθεσή μας αρκετές μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας, ενώ οι σύγχρονες διαδικασίες αξιολόγησης δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο ενός έργου. Η αξία του έγκειται στη μοναδικότητά του και στην ιδιαίτερη ιστορία του.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Η επίδειξη Métiers d’Art, που η Chanel παρουσιάζει κάθε Δεκέμβριο σε κάποιον εντυπωσιακό προορισμό, από την Ιαπωνία μέχρι τη Σενεγάλη, είναι αφιερωμένη στα ιστορικά ατελιέ που έχει εντάξει στο δυναμικό της για να διατηρήσει ζωντανή την παραδοσιακή τεχνική
LIFO NEWSROOM
Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Πολιτισμός / Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Η εξέλιξη της τέχνης από τον ιμπρεσιονισμό έως την ποπ αρτ ξεδιπλώνεται μέσα από έργα 45 κορυφαίων δημιουργών της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, συνθέτοντας ένα μοναδικό και συναρπαστικό εικαστικό πανόραμα.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
 
 